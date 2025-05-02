Конклав: історія між середньовіччям й майбутнім

Саме через цю інституцію, створену для того, щоб уникнути тривалого періоду вакантності Папського престолу (Sede vacante), пролягає шлях до обрання 267-го Римського Архиєрея.

Amedeo Lomonaco – Ватикан

На кілька днів Сикстинська каплиця відкривається перед поглядом історії й закриється перед очима світу. Починаючи від 7 травня кардинали-виборці покликані обрати Папу Римського. Конклав, що наближається, буде сімдесят шостим в історії Церкви та двадцять шостим, який відбувається під символічним покровом фрески Страшного суду авторства Мікеланджело.

«Cum-clave» і вибори Папи

Термін конклав, походить від латинського cum-clave, яке стосувалося замкнутого місця в домі й дослівно означає «під ключем». У церковній мові цей термін використовують для позначення як закритого місця, де відбувається обрання Римського Архиєрея, так і колегії кардиналів, які покликані обрати нового Папу.

Незабаром розпочнеться сімдесят шостий конклав, структурований у тій формі, яку ми знаємо сьогодні, беручи початок від інституційного встановлення за понтифікату Папи Григорія Х в 1274 році. До цієї дати говорили просто: обрання Римського Архиєрея. Впродовж перших 1200 років церковної історії Наступника апостола Петра, Єпископа Риму, фактично обирали за участю місцевої громади. Духовенство здійснювало відбір кандидатів, запропонованих вірними, а єпископи обирали Папу. З IV по XI століття вибори характеризувались також проблемою зовнішніх впливів: римські імператори, династія Каролінґів та інші особи намагалися різними способами контролювати процес визначення Папи Римського.

Початки конклаву

Упродовж століть у конклав вносилися різні зміни, які з бігом часу сформували ту структуру, яку маємо сьогодні. Першим, хто здійснив вагомі зміни, був Папа Микола ІІ, який у 1059 році видав буллу «In nomine Domini» («В ім’я Господа»). Серед іншого, цей документ встановив, що обирати Римського Архиєрея можуть тільки кардинали. Остаточно це було закріплено Апостольською конституцією «Licet de vitanda», яку проголосив Папа Олександр ІІІ в 1179 році. У ній була введена необхідність більшості у дві третини голосів – важливий компонент в обранні Папи, який зберігся до наших днів.

Вибори 1268 року

У 1268 році відбувається подія, відома завдяки розповідям з численних історичних джерел. Вісімнадцять кардиналів збираються в Папському палаці у Вітербо, щоб обрати нового Папу Римського. Це був найтриваліший «конклав» в історії: Папу обирають протягом двох років і дев’яти місяців. Це були важкі часи. Під час цього довгого періоду, розлючені жителі Вітербо вирішують замкнути кардиналів у палаці. Вони замуровують двері, розбирають дах, а кардиналів тримають у будівлі. Врешті-решт було обрано Папу Григорія Х, архидиякона Льєжу, який на той час перебував у Святій Землі. У 1274 році він оприлюднив Апостольську конституцію «Ubi periculum», якою офіційно заснував інституцію конклаву. З-поміж усього іншого, в ній зазначалося, що конклав має відбуватися в місці, «замкненому на ключ» зсередини та ззовні.

Перший конклав в історії

На основі цих положень першим в історії конклавом, після проголошення булли «Ubi periculum», став конклав в Ареццо у 1276 році, на якому було обрано Папу Інокентія V. А вже у 1621 році Папа Григорій XV впровадив обов’язковість таємного й письмового голосування. У 1904 році Папа Пій X заборонив так зване право на винятковість у будь-якій формі, через яке в обрання вмішувалися деякі тогочасні монархи. Він також запровадив обов’язок зберігати таємницю про те, що відбувалося на конклаві, навіть після виборів, а також правила ведення протоколів, доступних лише Папі.

Зміни у період з XX століття до сьогодення

Після завершення Другої світової війни Папа Пій XII оприлюднив у 1945 році Конституцію «Vacantis Apostolicae Sedis», в якій з’явилися нові положення про конклав. Зокрема, з моменту початку «Sede vacante» всі кардинали, включаючи Державного Секретаря і Префектів Конгрегацій, втрачають свої повноваження, за винятком Камерленга Святої Римської Церкви, Верховного Пенітенціарія та Генерального вікарія Римської дієцезії. Згодом Папа Павло VI своїм Motu Proprio «Ingravescentem Aetatem» постановив, що кардинали можуть бути виборцями лише до досягнення вісімнадцятирічного віку.

Норми для обрання Папи

На сьогодні чинним законодавчим актом для обрання Папи Римського є Апостольська конституція «Universi Dominici Gregis», яку оприлюднив Папа Іван Павлом ІІ в 1996 році, а Папа Бенедикт XVI доповнив у 2013 році. Так, серед іншого, було вирішено, що конклав буде проходити в Сикстинській каплиці, названої Шляхом Краси (Via Pulchritudinis), яка має здатність спрямовувати розум і серце до Вічного. Згідно з Motu Proprio Папи Бенедикта XVI «De Aliquibus Mutationibus in Normis de Electione Romani Pontificis», передбачається, що після проведених тридцяти чотирьох голосувань, які не дали очікуваного результату, кардинали повинні проголосувати за одного з двох кандидатів, що отримали найбільшу кількість голосів в останньому голосуванні, зберігаючи – навіть у другому турі – правило більшості у дві третини голосів, що є необхідним для обрання нового Пастиря Вселенської Церкви.

В очікуванні 267-го Папи Римського

Отож, тепер саме фрески Страшного суду Мікеланджело будуть на сторожі обрання Римського Архиєрея. У Сикстинській каплиці ось-ось розпочнеться нова глава в історії Церкви. До цієї «Via Pulchritudinis», яка на час Конклаву залишається закритою, спрямовуються погляди й надії всього світу, очікуючи побачити обличчя та дізнатися ім’я нового Єпископа Риму.