Генеральний секретаріат Синоду: крокуємо далі під проводом Папи Лева XIV

Генеральний Секретар Синоду разом зі своїми заступниками привітали новообраного Папу Лева XIV, висловлюючи свою готовність і надалі докладати зусилля для того, щоб допомагати Церкві були дедалі більше місіонерською та уважною в слуханні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«З великим признанням Генеральний секретаріат Синоду дякує Господу Богу за Ваше обрання на провідника Церкви. Вам, що також очолюєте цей Секретаріат, відтепер висловлюємо нашу радість з приводу того, що прямуємо разом уперед, підтримуючи ваше служіння сопричастю між усіма Церквами», – цими словами розпочинається відкритий лист до новообраного Папи Лева XIV, який був поширений у вівторок, 13 травня 2025 р., за підписом кардинала Маріо Ґрека, Генерального Секретаря Синоду, та його заступників сестри Наталі Бекар і єпископ Луїс Марін де Сан Мартін.

У зверненні нагадується, що синод – це церковний шлях під проводом Святого Духа, Який є даром Воскреслого Христа. Цей шлях «допомагає нам зростати як місіонерська Церква в постійному наверненні, починаючи зі слухання Євангелія». «Скликаний Папою Франциском, він залучає увесь Божий люд у спільному процесі, де кожен робить внесок у розпізнання кроків, які слід зробити, відповідно до харизм, покликань і доручених служінь», – зазначають вони, додаючи, що в той час, як розпочатий 2021 року слуханням Божого люду синодальний процес завершився розпізнанням в рамках XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів та схваленням з боку Папи Франциска його кінцевого документа, відповідні робочі групи завершують свою працю, щоб надати вже новому Папі пропозиції, що стосуються життя всієї Церкви.

«Тепер, коли цей шлях продовжується під проводом Вашої Святості, з довірою чекаємо на те, що Ви вкажете, щоб допомагати зростанню Церкви, уважної в слуханні, близької до кожної людини, здатної до автентичних і гостинних стосунків, домівки і Божої сім'ї, відкритої для всіх: місійної синодальної Церкви. Генеральний секретаріат Синоду залишається в повній готовності запропонувати своє служіння в дусі співпраці та послуху», – пишуть Генеральний Секретар і його заступники.