Архиєпископ Каччя: голос Папи Франциска в ООН став орієнтиром для багатьох

Ділячись своїми спогадами про покійного Папу Франциска, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН зазначив, що його заклики сприяли знайденню консенсусу для вирішення глобальних проблем.

о. Яків Шумило – Ватикан

У інтерв’ю для «Vatican News» архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН, поділився своїми роздумами про покійного Папу Франциска, наголошуючи, що Святіший Отець привернув увагу світу до нагальних світових викликів, які потребують глобальних відповідей.

Турбота про спільне благо

Архиєпископ Каччя розповів про особливість присутності Святого Престолу в штаб-квартирі ООН, яка дозволяє сприяти гідності кожного члена людського роду, соціальній справедливості, збереженню створіння і, звичайно, миру. «Навіть у смиренному усвідомленні того, що ми є лише спостерігачами, супутниками і не володіємо всіма засобами, якими володіють держави як такі, цей голос почутий і поцінований передусім тому, що його вважають голосом, який приносить користь усім, а не групі, країні чи окремій категорії, – поділився дипломат. – У цьому сенсі існує щира повага, вдячність, а також справжня дружба».

Він пригадав відому промову Папи Франциска у 2015 році перед Генеральною асамблеєю ООН, яка опісля знайшла відголос у багатьох осіб, включно із можновладцями. «Крім того, поширення таких документів як енцикліки «Laudato sì» і «Fratelli tutti», дуже допомогло у створенні консенсусу й спільного бачення для вирішення справді глобальних проблем, які потребують глобальних відповідей», – зауважив Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН.

Голос, який став орієнтиром

Архиєпископ Каччя розповів про особливість вшанування пам’яті померлого Папи Франциска в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, де з цієї нагоди відбулося спеціальне засідання Генеральної асамблеї. Крім того, представники ООН взяли участь у заупокійному богослужінні, яке відбулося в Нью-Йоркському катедральному соборі. За його словами, учасники цих заходів підкреслювали, що особа Папи не лише географічно охопила чотири сторони світу, але й торкнулася кожної людини. «Слухаючи всі ці промови, можна побачити, як Папі вдалося зробити так, щоб спільний інтерес переважав над частковими, попри те, що в окремих випадках виникають труднощі з прийняттям і перетворенням закликів до миру або кліматичних закликів в конкретну політику. Втім, – зауважив Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН, – є відчуття, що цей голос прозвучав на благо всіх, що він якимось чином стає орієнтиром, якщо ми прагнемо рухатися в цьому напрямку».

Він також поділився особистими спогадами про Папу. Від Папи Франциска він отримав призначення Апостольським нунцієм з Лівану до Філіппін, а відтак для служби Постійним Представником в ООН. «Те, як він ставився до всіх нас, Апостольських нунціїв, той факт, що ми зустрічалися всі разом, а також те, що він щороку знаходив час, щоб прийняти нас особисто, залишило дуже сильне враження. Для мене це дало поштовх місіонерському духові Церкви, відчуттю радості», – зазначив архиєпископ Каччя.