«Extra omnes!». В Сикстинській каплиці розпочався Конклав

Кардинали склали присягу та після духовної конференції, яку виголосить кардинал Раньєро Канталамеса, приступлять до першого голосування.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Середа, 7 травня 2025 р.,– знаменна дата в історії Вселенської Церкви, яка позначає початок Конклаву: 133 кардинали покликані вибрати нового Єпископа Риму, після Франциска – третього Папу в третьому тисячоріччі християнства, 266-го Наступника святого апостола Петра, 267-го з черги Папу.

О 16:30 римського часу кардинали-виборці зібрались у Паулінській каплиці Апостольського палацу, яка розташована неподалік від місця проведення Конклаву. Кардинал Пʼєтро Паролін, старший за призначенням серед кардиналів-єпископів, що беруть участь у Конклаві, який головуватиме під час нього, розпочав процесійний похід, пригадуючи, що ціла Церква, з’єднана в молитві, безперервно благає ласки Святого Духа, щоб ними був вибраний гідний Пастир для всього Христового стада. «Нехай же Господь спрямує наші кроки дорогою правди, щоб за заступництвом Пречистої Діви Марії, святих апостолів Петра і Павла і всіх святих, ми вчинили те, що Господеві подобається», – закінчив він вступну молитву.

Розпочалася урочиста процесійна хода, на чолі якої йшли папські церемоніймейстери, деякі урядовці Святого Престолу, кардинал Раньєро Канталамеса, який проповідуватиме учасникам конклаву перед початком голосування. За ними – кардинали-виборці, в порядку старшинства від кардиналів-дияконів до кардиналів-єпископів. Завершив процесійну ходу кардинал Пʼєтро Паролін у супроводі Головного церемоніймейстера. Під час переходу, що є вступним обрядом до Конклаву, звучала Літанія до Святих, яка відіграє важливу роль в усіх богослуженнях, які випереджують урочисті моменти в житті Церкви. Під час Літанії згадуються святі Вселенської Церкви, як Східної, так і Західної. Коли всі кардинали прибули до Сикстинській каплиці, проспівано урочистий гімн до Святого Духа: «Прийди, Духу Сотворителю».

Далі розпочалася урочиста присяга кардиналів. Спочатку головуючий прочитав повний текст присяги, в якій йшлося про вірне і точне дотримання всіх приписів Апостольської конституції «Universi Dominici Gregis», що включає також і збереження таємниці щодо перебігу виборів. Потім, згідно із встановленим порядком, цього разу від найстаршого з кардиналів-єпископів до наймолодшого з кардиналів-пресвітерів, кожен із кардиналів особисто вголос виголосив заключну фразу присяги, поклавши руку на Євангелію.

Після того як присягнув останній з кардиналів Джордж Джейкоб Коовакад, Головний церемоніймейстер архиєпископ Дієґо Равеллі урочисто виголосив: «Extra omnes!» (Геть усі!). Усі, хто не бере участь у Конклаві, вийшли із Сикстинської каплиці.

В каплиці залишився тільки Головний церемоніймейстер та кардинал Раньєро Канталамесса, колишній Проповідник Папського дому, який задля віку не бере участі у Конклаві, якому доручено виголосити другу медитацію перед кардиналами-виборцями про важливість завдання, яке стоїть перед ними та потребу, вибираючи Папу Римського, в усьому діяти з чесними намірами, шукаючи виключно сповнення Божої волі та єдино прагнучи добра усієї Церкви. Варто згадати, що дванадцять років тому, ще не бувши кардиналом, він виголошувував першу медитацію для кардиналів перед обранням наступника Папи Бенедикта XVI.

Після конференції Голований церемоніймейстер і кардинал-проповідник залишать Сикстинську каплицю. Після цього розпочнеться перше голосування, про результати якого сповістить дим з комина над каплицею.