Другий чорний дим над Сикстинською каплицею

Друге і третє голосування виявилося нерезультативним. Обрання Наступника святого Петра продовжиться після обіду.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Кардинали, зібрані на Конклаві, ще не змогли обрали 267-го Єпископа Риму. Об 11:50 8 травня 2025 р. з комина Сикстинської каплиці пішов чорний дим, який сповістив про це.

Четвер, 8 травня 2025 р., – другий день Конклаву. Вже від 10-ї години ранку площа Святого Петра знову почала заповнюватися вірними, адже у випадку позитивного другого голосування кардиналів, приблизно після 10:30 очікувалася поява білого диму. Оскільки у випадку необрання Папи під час другого (першого ранкового) голосування, спалення бюлетенів відбувається після третього (другого ранкового), то на появу диму з комина Сикстинської каплиці довелося чекати до полудня.