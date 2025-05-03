Дев’яте загальне зібрання кардиналів: погляд на світ і його спрагу надії

У конгрегації взяли участь 127 кардиналів-виборців зі 131, що вже прибув до Риму. Оновлено склад комісії, що допомагає камерленгу вирішувати поточні справи. Як повідомив речник Апостольської Столиці, завершується приготування «Дому святої Марти» до заселення кардиналів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У дев’ятому загальному зібранні Колегії кардиналів, яке в суботу, 3 травня 2025 р., вранці відбулося в залі синодальних засідань у Ватикані, взяли участь 177 кардиналів, між якими були 127 виборців. Про це під час брифінгу за підсумками засідання журналістам розповів Директор Ватиканської пресслужби Маттео Бруні. Відповідаючи на запитання, він уточнив, що до Риму вже прибув 131 кардинал, що братиме участь у Конклаві. Таким чином, ще повинні приїхати двоє.

Теми, які обговорюються

Під час конгрегації прозвучало 26 доповідей. Як повідомив речник Апостольської Столиці, доповідачі торкалися таких тем, як подвійне завдання, що стоїть перед майбутнім Папою, яким є дбання про сопричастя в Церкві та про братерство в світі, наголошувалося на співпраці та солідарності між Церквами, йшлося про роль Римської курії в допомозі Папі, про служіння Церкви й Папи справі миру, про цінність освіти та виховання. З вдячністю згадували про Папу Франциска, часто цитуючи його Апостольське напоумлення «Evangelii gaudium», процеси, які він започаткував і які потрібно далі розвивати. Висловлено побажання, що наступний Папа повинен відзначатися пророчим духом, що Церква не повинна замикатися в собі, але виходити назовні та нести світло світові, який відчайдушно потребує надії.

Маттео Бруні також вказав на деякі теми з попередніх днів, такі як синодальність і колегіальність, Ювілей і тема надії, погляд на світ, на його спрагу й зацікавлення, з яким він дивиться на Церкву, Церква, яка живе в світі, але не в своєму світі, ризикуючи втратити значимість, роль екуменічного діалогу в місії.

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Організаційні питання

Окрім того, під час засідання відбулося оновлення шляхом жеребкування комісії, яка допомагає кардиналу-камерленгу у вирішенні поточних питань. Від кардиналів-єпископів призначено Френсіса Превоста, а від кардиналів-дияконів – Марчелло Семереро. Квоту кардиналів-пресвітерів обіймає Райнгард Маркс як координатор ради з економічних питань.

Вирішено, що в понеділок відбудеться два зібрання, вранці та пополудні. Ще не прийнято рішення про те, чи брифінг для журналістів буде після кожного засідання, а чи лише після вечірнього. В неділю кардинали, які цього бажають, можуть відслужити Святі Меси в своїх титулярних храмах.

Відповідаючи на запитання журналістів, Маттео Бруні повідомив, що приготування «Дому святої Марти» до заселення кардиналів перебуває на заключному етапі та завершиться у понеділок. Поселення заплановане від вечора вівторока до ранку середи перед початком Святої Меси «pro eligendo Pontificie». На вівторок заплановане лише ранкове загальне зібрання, але за необхідності може бути скликане ще одне пополудні.