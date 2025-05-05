Прибули всі кардинали-виборці. Завершуються приготування до Конклаву

Кардинали обговорюють риси, яким повинен відзначатися майбутній Папа. Сикстинська каплиця взята під охорону. Відбулося жеребкування кімнат у "Домі святої Марти". Для розселення використають також приміщення розташованого поруч старого однойменного готельного комплексу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 5 травня 2025 р., вранці, в залі синодальних засідань у Ватикані відбулося десяте загальне зібрання кардиналів в рамках приготування до обрання нового Наступника святого Петра. Як повідомив під час брифінгу для журнілістів Маттео Бруні, в засіданні взяли участь 179 кардиналів, між якими 132 тих, що братимуть участь у конклаві. Водночас, всі 133 кардинали, що обиратимуть нового Папу, вже прибули до Риму.

Теми виступів

За словами речника Апостольської Столиці, було 26 виступів. Йшлося, зокрема, про канонічне право та про роль Держави-Міста Ватикану. Говорили про місіонерську природу Церкви та про роль Карітасу в дбанні про захист убогих. Звернено увагу на присутність численних журналістів, що вказує на те, що Євангеліє цікавить сучасний світ, а це є ще одним покликанням до відповідальності. Згадано про молитву під час пандемії як відчинені двері надії в період страху. Щодо постаті нового Папи, то численні доповідачі очікують пастиря, близького до людей, який буде дбати про сопричастя, згуртовуючи всіх навколо Христа в період, коли світовий порядок перебуває в кризі. Йшлося також про виклики передавання віри, про піклування про створіння, про війни та роздробленість у світі, висловлено занепокоєння поділами в Церкві. Говорили також про покликання, про сім’ю та про виховання дітей, про роль жінки в Церкві. Не бракувало посилань на документи Другого Ватиканського Собору.

Докладаються зусилля для того, щоб всі кардинали, які хотіли висловитися, отримали таку можливість. Заплановано ще одне зібрання у понеділок ввечері та у вівторок вранці.

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Приготування до конклаву

Декан Колегії кардиналів повідомив, що в суботу пополудні кардинал-камерленг провів жеребкування кімнат. Підкреслено, що всі проживатимуть у «Домі святої Марти», включаючи також і помешкання старого комплексу. Заселення кардиналів розпочнеться у вівторок пополудні. Маттео Бруні також повідомив, що вже практично завершено приготування Сикстинської каплиці, як також «Дому святої Марти» та старого «Дому святої Марти». Журналісти не зможуть потрапити до Сикстинської каплиці, яка вже взята під охорону. Пресслужба поширить фото приготованого до Конклаву приміщення.

Кардинали, якщо бажають, можуть добиратися з місця проживання до каплиці також і пішки, але за чітко визначеним захищеним маршрутом. Периметр пересування кардиналів буде опечатаний. Кардиналів заохочено залишати мобільні пристрої в помешканні. Водночас, як у «Домі святої Марти», так і в Сикстинській каплиці, зв’язок буде відсутній. Всі кардинали отримали буклети з офіційними біографіями кардиналів, які опубліковані на сайті Святого Престолу.