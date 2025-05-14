Ювілей Східних Католицьких Церков: свідчення єдності в розмаїтті при гробі Петра

Ювілей Східних Католицьких Церков зібрав у Римі паломників серед яких були очільники Церков, духовенство, богопосвячені особи та миряни усіх семи східних літургійних обрядів. Протягом трьох днів у папських базиліках відбувалися богослужіння, на яких була можливість зануритись у різноманітність і красу традицій християнського Сходу.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

В рамках Святого Року у Ватикані від 12 до 14 травня 2025 р. проходили дні, присвячені Східним Католицьким Церквам. Вірні Східних Католицьких Церков, а також римляни та гості міста мали нагоду взяти участь у Божественних Літургіях в ефіопському, коптському вірменському, східносирійському та візантійському обрядах і таким чином ознайомитись з багатством християнських традицій.

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Богослужіння в ефіопському обряді в базиліці Святого Петра

У понеділок, 12 травня, вранці в базиліці Святого Петра була звершена Божественна Літургія в ефіопському, чи як ще його називають, ґеезькому обряді, яку очолював Глава Ефіопської Католицької Церкви кардинал Бегранейезус Демерью Сурафіл, Архиєпископ і Митрополит Адис-Абеби. З ним співслужив архиєпископ Менґестеб Тесфамаріам, Митрополит Асмарський. Префект Дикастерії для Східних Церков кардинал Клаудіо Гуджеротті, який брав участь у богослужінні, зазначив: «Ваша Церква є славною Церквою, чиє християнське коріння розвивалося в особливому контексті, позначеному також переслідуваннями». «Це правда, що у вашій історії досі є моменти великих страждань, пов'язаних з війнами, розділеннями, зарозумілістю, але ваша Церква, – сказав кардинал, – не має нічого, на що могла б претендувати, окрім права творити добро». «Християнин без милосердя не може жити», – наголосив він.

Божественна Літургія у вірменському обряді

Того ж дня після обіду Божественну Літургію у вірменському обряді в базиліці Пресвятої Марії очолив Патріарх Рафаїл Бедрос ХХІ Мінассян, очільник Вірменської Католицької Церкви. У своїй проповіді він закликав до викорінення ненависті в усіх її формах. Патріарх Вірменської Католицької Церкви охарактеризував нинішній час як «сповнений благодаті та час оновлення». Він нагадав слова Папи Франциска і його заклик «відновити автентичне значення вселенського братерства». На завершення проповіді він виділив три ключові слова, необхідні для продовження ювілейної подорожі з Христом, а саме: «смирення, яке відкриває нас на Божу волю; простоту, яка допомагає нам жити в чистоті та автентичності; і милосердна любов, яка спонукає нас любити беззастережно, свідчити Євангеліє з послідовністю та великодушністю».

Моління у коптському обряді у базиліці Пресвятої Марії

Завершальним богослужінням першого дня стала Божественна Літургія коптського обряду, яку в Марійській базиліці очолив Блаженніший Ібрагім Ісаак Седрак, Олександрійський Патріарх Коптської Католицької Церкви за участі Префекта Дикастерії для Східних Католицьких Церков кардинала Клаудіо Гуджеротті. Від імені всієї Католицької Церкви кардинал-префект подякував християнам коптського обряду за непохитне свідчення: «Моє завдання, як брата до брата, – підкреслив він, – полягає в тому, щоб сказати вам, що це ваш дім».

Блаженніший Ібрагім Ісаак Седрак у своїй проповіді з великою вдячністю згадав Папу Франциска, «пастиря мудрості, який достукувався до зранених сердець в Церкві та в людстві, починаючи з вразливих місць. Завдяки його понтифікату багато хто вдихнув повітря Євангелія». Він також торкнувся теми захисту планети та потреби реагувати на «жадібність до наживи та неконтрольовану глобалізацію». Насамкінець Патріарх також згадав 1700-ту річницю Нікейського Собору, ключовий момент в історії Церкви, де святий Атанасій зробив вирішальний внесок у захист віри в божественність Христа. «Це закликає нас залишатися твердими у своїй вірі з відвагою та мудрістю і, в свою чергу, бути свідками Христа», – зазначив пропоповідник.

Божественна Літургія в східносирійському обряді

У вівторок, 13 травня, в базиліці Святого Петра Божественну Літургію в східносирійському обряді очолив Глава Сиро-Малабарської Церкви Блаженніший Рафаїл Таттіл, Верховний Архиєпископ Ернакуламсько-Анґамальський. «Дозвольмо собі оновитись у прагнення йти вперед разом, Схід і Захід, як єдина паломницька Церква, що звіщає надію у світі, який потребує зцілення», – сказав проповідник. Він підкреслив, що Ювілей – це не просто святкування, а покликання наново відкрити радість Духа, щоб свідчити у світі, що Христос живий і ходить зі Своєю Церквою. Кардинал Клаудіо Ґуджеротті в своєму слові наприкінці Божественної Літургії наголосив, що Східні Церкви за своєю природою є місійними Церквами. Зокрема, він пригадав історію, позначену поділами, переслідуваннями та мучеництвом, історію, яка ризикувала призвести до зникнення цих Церков. «Але ви тут, сповнені віри, свідки Воскреслого Христа, – наголосив він. – Я хочу подякувати вам за те, що ви для нас представляєте». «І надалі будьте місіонерами, – заохотив присутніх Префект, – бо місія Церкви не завершилася».

Божественна Літургія у візантійському обряді

У середу, 14 травня, Божественну Літургію у візантійському обряді очолив Блаженніший Юссіф Абсі, Антіохійський греко-католицький патріарх, у співлужінні з іншими очільниками Церков, верховними архиєпископами та митрополитами. У проповіді Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук згадав ранкову аудієнцію з Папою Левом XIV з нагоди Ювілею Східних Церков. «Ми відчули, що Святіший Отець обійняв нас, втішив у наших сьогоднішніх стражданнях і болях, оцінив наші давні християнські традиції та заохотив до євангелізаційної місії, яку ми здійснюємо в сучасному світі», – підкреслив він. Кардинал Клаудіо Гуджеротті на завершення богослужіння звернувся до присутніх: «Церква єдина, тому що вона різноманітна. І саме в цій різноманітності та в пошані до прав цієї різноманітності ми хочемо виконати те, що Святіший Отець довірив нам як Дикастерії для Східних Церков – підтримувати, захищати, оберігати Східні Церкви як на їхніх територіях, так і там, куди вони були змушені переселитися через насильство воєн, утисків та переслідувань».

Божественною Літургією у візантійському обряді завершилися богослужіння у рамках Ювілею Східних Католицьких Церков.