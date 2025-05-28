Нунцій Кульбокас: навіть коли людські засоби безсилі, залишається молитва

У коментарі для ватиканських медіа Апостольський нунцій в Україні поділився думками про актуальність сьогоднішнього заклику Папи Лева XIV зупинити війну в Україні та єднатися в молитві за мир. Архиєпископ Кульбокас також відзначив важливість нещодавнього обміну полоненими, підкреслюючи труднощі, пов’язані з поверненням цивільних полонених.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Світлана Духович – Ватикан

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Наприкінці загальної аудієнції в середу, 28 травня 2025 р., Папа Лев XIV нагадав світові про трагічну ситуацію, яку переживають мешканці України, де в ці дні посилилися масові обстріли цивільних об’єктів та інфраструктури. Запевнивши у своїй близькості та в молитвах за жертви, Святіший Отець закликав всіх єднатися в молитві за мир в Україні та в усіх частинах світу, які страждають через війни.

Важливий заклик Папи

«Слова Святішого Отця Лева про обстріли українських міст, інфраструктури та заклик молитися за мир є дуже важливими», – сказав у коментарі для ватиканських медіа Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Вісвальдас Кульбокас. «На четвертому році війни атаки на міста та цивільну інфраструктуру не зменшуються, а збільшуються. Протягом цих днів ми були свідками безперервних обстрілів, також і в столиці України Києві, щодня, щоночі. Жодна армія у світі не в змозі захистити від таких інтенсивних обстрілів», – сказав він, підкреслюючи, наскільки важливим перед обличчям такої реальності є заклик Папи до молитви за мир. «Ми ще перебуваємо в травні, місяці, присвяченому молитві Розарію. З огляду на це мені завжди спадають на думку слова Діви Марії у Фатімі: "Моліться, моліться, моліться. Молитвою переможете руйнування і війну та здобудете навернення сердець". Тож це чи не єдина зброя, яку ми маємо, як Церква і як людство. Я особисто дуже вдячний Святішому Отцеві за цей заклик», – додав представник Папи в Україні.

Радість з приводу звільнення полонених

Під час розмови також зайшла мова про обмін полоненими, що відбулися наприкінці минулого тижня. Архиєпископ Кульбокас підкреслив, що нунціатура щодня отримує повідомлення від сімей та асоціацій, які просять про допомогу в пошуках своїх рідних, які вважаються пропалими безвісті, чимало з яких – цивільні. «Обмін, який відбувся, був дуже важливим, тому що з кожного боку було по 1000 полонених. Це була справжня радість для людей, які повернулися додому. Велика радість. Ми знаємо, що це був результат, майже єдиний, переговорів, що відбулися в Стамбулі 16 травня. Тож навіть якщо політичні питання не вдається вирішити, діалог є корисним принаймні з гуманітарної точки зору. Тож це дуже хороший результат», – сказав він.

Водночас, Апостольський нунцій в Україні визнає, що найбільше труднощів є із поверненням цивільних в’язнів, в також дітей. Адже в цьому випадку практично неможливо говорити про обмін, бо Україна не має кого віддавати взамін. «Тож, як це не парадоксально, легше обміняти військовополонених, бо також Україна може запропонувати щось зі свого боку. А з цивільними це не так. Тому мусимо ще більше посилити як зусилля, так і молитву», – переконаний архиєпископ Вісвальдас Кульбокас.