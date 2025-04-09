Управління фінансової інформації і нагляду Святого Престолу опублікувало звіт за 2024 рік

Покращуються процедури виявлення підозрілих операцій, підтверджено стабільність Інституту релігійних справ. Позитивні результати перевірки з боку комітету «Moneyval» Ради Європи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 9 квітня 2025 р., у Ватикані оприлюднено рапорт Управління фінансової інформації та нагляду (ASIF) про діяльність цього органу фінансового контролю за 2024 рік. У ньому йдеться, зокрема, про зміцнення ватиканської системи запобігання відмиванню грошей та про оцінку цих зусиль міжнародними партнерами.

У звіті зазначається, що протягом попереднього року ASIF отримало 79 повідомлень про підозрілі трансакції, в той час як минулого року таких було 123. Підкреслюється, що тут не йдеться про зниження рівня уважності, але про підвищення якості роботи відповідних суб’єктів діяльності. Це є результатом поступового вдосконалення процесу відбору випадків для повідомлення, про що свідчать такі показники, як збільшення внутрішньої та міжнародної співпраці, стабільність кількості повідомлень, переданих до Офісу промоутера правосуддя та збільшення кількості вжитих превентивних заходів, таких як призупинення транзакцій чи операцій та заморожування рахунків, фондів та інших економічних ресурсів.

У звіті за 2024 рік запроваджено відокремлення повідомлень про підозрілі операції з реальними індикаторами аномалій (цього року, серед іншого, вперше опубліковано найчастіші індикатори) від повідомлень, які зумовлені виключно прямими чи опосередкованими зв'язками з юрисдикціями високого ризику та юрисдикціями, що підлягають посиленому моніторингу. Це важливе нововведення демонструє увагу щодо так званого «географічного ризику»: елементу, що має вирішальне значення для ефективності системи запобігання ватиканської юрисдикції, місією єдиної установи якої, що професійно здійснює діяльність фінансового характеру, є служіння Церкві в світі, також і в регіонах з високими ризиками. Однак ASIF підтверджує, що в цьому аспекті не виявлено критичних питань: жодне з цих повідомлень не призвело до подачі рапорту до Офісу Промоутера правосуддя.

Протягом 2024 року ASIF здійснювало постійну та систематичну перевірку профілів, що стосуються надійного, розсудливого та сталого управління Інститутом релігійних справ (IOR), відомим також як «Ватиканський банк». Саме він є єдиною у ватиканській юрисдикції інституцією, уповноваженою вести фінансову діяльність. Результати цих заходів дозволили зробити висновок про хороші результати, досягнуті IOR, підтверджуючи, що він є надійною і добре організованою структурою.

У щорічному звіті за 2024 рік також згадується про позитивні результати перевірки Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Moneyval) відповідності нормативно-правової бази ватиканської юрисдикції стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. Зокрема, в процесі 5-го раунду взаємного оцінювання було оцінено прогрес Святого Престолу (включаючи Державу-Місто Ватикан) здійснений після Звіту про взаємне оцінювання від квітня 2021 року. Під час 67-го пленарного засіданні Комітету Moneyval у травні 2024 року було прийнято рішення про покращення щодо трьох рекомендацій, про які було зроблено запит на повторне оцінювання. Таким чином, на даний момент ватиканська юрисдикція досягла повної або високої відповідності 35 з 39 застосовуваних рекомендацій.