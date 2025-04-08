Генеральний секретаріат Синоду: зустріч XVI Звичайної Ради

Учасники розпочали працю над «Документом підтримки етапу здійснення» напрацювань XVI Звичайної Асамблеї Синоду Єпископів, а також обмінялися думками щодо заходів у рамках Ювілею синодальних груп.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Пополудні 7 квітня 2025 р. відбулася третя зустріч XVI Звичайної ради Генерального секретаріату Синоду. Нагадаємо, що Рада є невід'ємною частиною Генерального секретаріату. Вона відіграє фундаментальну роль як у впровадженні в життя напрацювань синодального процесу попередньої асамблеї, так і в підготовці до наступного Синоду. Її членів обирають учасники крайньої асамблеї з поміж правлячих єпископів, а кількох призначає Святіший Отець.

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Як зазначається у повідомленні Генерального секретаріату Синоду, в центрі уваги зустрічі був процес супроводу та перевірки етапу впровадження в життя напрацювань попередньої асамблеї. Цю програму дій Рада переставила Папі Франциску в лютому цього року, а він апробував її в березні.

Зустріч, яку координував кардинал Маріо Ґрек, Генеральний секретар Синоду, розпочалася молитвою, яку провів отець камедул Маттео Феррарі, і під час якої учасники також молилися за здоров’я Святішого Отця. Члени Ради розпочали обговорення «Документа на підтримку етапу здійснення», оприлюднення якого заплановане на кінець травня. Крім того, відбувся обмін думками щодо заходів у рамках Ювілею синодальних груп, що відбуватиметься 24-26 жовтня.

Наступна зустріч Звичайної Ради відбудеться у другій половині травня та буде присвячена обговоренню чернетки «Документа підтримки».