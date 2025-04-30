Конгрегація кардиналів висловилася щодо складу колегії кардиналів-виборців

Перевищення кількості передбачених Апостолською конституцію кардиналів-виборців і участь у конклаві кардинала Беччіу були темою обговорень під час загальних зібраннях кардиналів у рамках приготування до конклаву.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 30 квітня 2025 р., пресслужба Святого Престолу поширила заяву зібрання кардиналів, присвячену деяким питанням процедурного характеру, які обговорювалися протягом попередніх днів.

Одне з питань стосується кількості кардиналів-виборців. «Конгрегація відзначила, що Святіший Отець Франциск, ввівши в сан кількість кардиналів, що перевищує 120, як це встановлено № 33 Апостольської Конституції Universi Dominici Gregis святого Івана Павла II від 22 лютого 1996 р., у здійсненні своєї верховної влади, відступив від цього законодавчого положення, і таким чином, кардинали, що перевищують граничне число, набули, відповідно до № 36 тієї ж Апостольської Конституції, право обирати Римського Архиєрея, з моменту їх введення в сан і проголошення».

Ще одним питанням, яке було предметом обговорення, стала участь у виборах кардинала Джованні Анджело Беччіу. Зібрання кардиналів взяло до уваги той факт, що «він, маючи на думці добро Церкви, як також причинитися до сопричастя й спокійного перебігу конклаву, повідомив про своє рішення не брати в ньому участь». «У зв'язку з цим конгрегація кардиналів висловлює йому свою вдячність за цей жест, висловлюючи сподівання, що компетентні органи правосуддя зможуть остаточно встановити факти», – йдеться в повідомленні.