Кард. Краєвський завершив відвідини Запоріжжя і розповів про дзвінок Папи

Префект Дикастерії служіння милосердя доставив карети швидкої допомоги, – дар Папи для прифронтових Запоріжжя та Харкова, – взяв участь у роздачі гуманітарної допомоги та відвідав благодійні заклади Запоріжжя. Папа Франциск телефонував, щоб дізнатися про перебіг його десятої гуманітарної місії в Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Krzysztof Bronk – Ватикан

Святіший Отець зателефонував до кардинала Конрада Краєвського, який з його доручення вдесяте відвідує Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Як розповів Папський розподілювач милостині в коментарі для ватиканських медіа, Папа хотів дізнатися, як проходить ця чергова місія місія. «Ми сказали Папі, що дуже холодно, що ми мерзнемо. Він відповів: “Але ж ти знаєш, як слід зігріватися” – і уділив нам своє благословення. Це він зігрів нас тим телефонним дзвінком, а його благословення зміцнює нас у тому, щоб робити справи, які є добрими і згідними з Євангелієм».

Розповідаючи про своє перебування в Запоріжжі, куди він прибув за кермом однієї з трьох карет швидкої допомоги, які Папа подарував для місцевої служби охорони здоровʼя, а ще один, четвертий автомобіль, був доставлений до Харкова, Префект Дикастерії служіння милосердя зазначив, що у вівторок, 8 квітня, вранці він брав участь у роздачі харчів для потребуючих, яку при санктуарії Бога Отця Милосердного організовують брати альбертинці. Кардинал Краєвський відвідав також пекарню братів, в якій вони випікають хліб для потребуючих, пообіцявши допомогти в придбанні нової печі.

Апостолський елемозинарій також зустрівся з місцевим керівництвом служби охорони здоров’я. «Ми їм передали карети швидкої допомоги та медикаменти на суму понад 200 тисяч євро, які були зібрані в Неаполі, а потім перевезені до Флоренції, де ми запакували їх у придбані там карети швидкої допомоги. Ми проїхали ними понад 3300 км», – зазначає Папський розподілювач милостині. Він додав, що привіз також ліки, які надала лікарня ім. Аґостіно Джемеллі та Ватиканська аптека. Йдеться, насамперед, про медикаменти, які використовуються в каретах для надання невідкладної допомоги.

Десята місія завершена. Префект Дикастерії служіння милосердя повертається до Риму: потягом із Запоріжжя до Львова, а далі в Польщу, звідкіля – літаком до Вічного Міста.