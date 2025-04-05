Базиліка Святого Петра: виставлення унікальної реліквії Страстей Господніх

Згідно з давнім звичаєм, у пʼяту неділю Чотиридесятники відбудеться виставлення Хустки Вероніки, хустки, якою згідно з переданням милосердна жінка обтерла обличчя Христа, Який ніс свій хрест на Голготу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’яту неділю Великого Посту базиліка Святого Петра у Ватикані стане так званим «стаційним храмом». Йдеться про давню традицію Церкви Риму, в рамках якої місцеві вірні та паломники збираються, тобто, зупиняються (statio – зупинка) в одному з храмів міста, щоб вшанувати реліквії мучеників і святих. Такими знаними стаційними храмами є, наприклад, храми святого Ансельма та святої Сабіни на Авентинському пагорбі, в яких щороку відбуваються обряди початку Чотиридесятниці за участі Єпископа Риму. Зупинка у базиліці Святого Петра пов’язана з особливою реліквією – хусткою Вероніки, жінки, яка згідно з переданням обтерла Ісусові обличчя під час хресної дороги, і відбиток Господнього обличчя залишився на полотні.

З часів першого Ювілею в 1300 році Хустка Вероніки користується величезною популярністю серед паломників з усіх куточків світу. На Заході вона вважається найважливішим образом Христа. Перші свідчення про її присутність у базиліці Святого Петра датуються VIII століттям. Її винесення відбувається і в наші дні, кожної п'ятої неділі Великого Посту. У давнину це відбувалося частіше, особливо з нагоди Святих Років або важливих подій, що знаменували життя Церкви, а також для відвернення стихійних лих, як землетруси, епідемії чи голод.

У неділю, 6 квітня 2025 р., відбудеться чергове виставлення реліквії, яке набирає особливого значення з огляду на Ювілей, зосереджений на темі надії. О 18:00, співаючи літанію, вірні, увійшовши до храму через Святі Двері, пройдуть процесійною ходою нефами, діставшись до лоджії Вероні, де відбудеться виставлення реліквії. Опісля розпочнеться Євхаристійне богослужіння, яке очолить кардинал Мауро Ґамбетті, Архипресвітер базиліки, у співслужінні з каноніками та іншими священниками, які забажають приєднатися.