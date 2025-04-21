Ватикан

Канонізація блаженного Карло Акутіса відкладена

Пресслужба Святого Престолу поширила повідомлення про те, що канонізація блаженного Карло Акутіса, що повинна була відбутися в рамках Ювілею підлітків, відкладена.

Ватиканська пресслужба поширила наступне комюніке Святого Престолу: «У зв'язку зі смертю Вселенського Архиєрея Франциска повідомляється, що Євхаристійне богослужіння з Обрядом канонізації блаженного Карло Акутіса, запланована на 27 квітня 2025 року, другу неділю Пасхи або Божого Милосердя, з нагоди Ювілею підлітків, відкладена на пізніше».