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Ватикан

Канонізація блаженного Карло Акутіса відкладена

Пресслужба Святого Престолу поширила повідомлення про те, що канонізація блаженного Карло Акутіса, що повинна була відбутися в рамках Ювілею підлітків, відкладена.

Ватиканська пресслужба поширила наступне комюніке Святого Престолу:

«У зв'язку зі смертю Вселенського Архиєрея Франциска повідомляється, що Євхаристійне богослужіння з Обрядом канонізації блаженного Карло Акутіса, запланована на 27 квітня 2025 року, другу неділю Пасхи або Божого Милосердя, з нагоди Ювілею підлітків, відкладена на пізніше».

21 квітня 2025, 13:14
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