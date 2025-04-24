Третя загальна конгрегація кардиналів: початок аналізу стану Церкви

Новоприбулі кардинали склали присягу. Почалася дискусія про ситуацію в Церкві та світі. Загалом, відбулося 34 виступи. Кількість кардиналів-виборців ще незначна.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У четвер, 24 квітня 2025 р., в залі синодальних засідань у Ватикані відбулося третє загальне зібрання кардиналів, на яких у період вакантності Папського престолу лежить відповідальність за вирішення нагальних питань в житті Церкви та за приготування до обрання нового Папи. Як повідомив під час брифінгу речник Апостольської Столиці Маттео Бруні, засідання тривало від 9:00 до 12:00 з півгодинною перервою.

Під час засідання, відповідно до приписів Апостольської конституції «Universi Dominici Gregis», склали присягу ті кардинали, які ще цього не зробили. Загалом, прибуло вже 113 кардиналів, але ще незначною є присутність кардиналів-виборців, тобто тих, які мають право участі в конклаві.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Як повідомляється, було 34 виступи. Під час конгрегації внесено правку в програму дев’ятиденних Святих Мес, а саме: шостого дня, тобто 1 травня, Святу Месу, на яку особливим чином зберуться працівники Римської курії, очолить кардинал Віктор Мануель Фернандес, дотеперішній Префект Дикастерії доктрини віри, а не кардинал Кевін Фаррелл. Також були призначені проповідники, які відповідно до приписів згаданої Апостольської конституції виголосять проповіді для кардиналів: першу, на початку наступного тижня, виголосить абат Донато Ольярі, настоятель спільноти при базиліці Святого Павла, а другу проповідь, на початку Конклаву, виголосить кардинал Раньєро Канталамесса.

Після прочитання параграфів 1-23 Апостольської конституції, прозвучали деякі виступи, присвячені ситуації в світі та в Церкві. Наступне загальне зібрання відбудеться в п’ятницю, о 9:00.