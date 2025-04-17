Трансляції у візантійському українському обряді з нагоди Великодніх Свят

Як і щороку, на наших хвилях відбуваються позачергові трансляції богослужінь Великого Тижня в українсько-візантійському обряді.

Повідомляємо нашим радіослухачам, що з нагоди Великодніх Свят Радіо Ватикану транслюватиме богослужіння Страсного Тижня в українсько-візантійському обряді.

Слухайте їх на коротких хвилях 31-го метра частотою 9710 кГц і 25-ти метрів частотою 11815 кГц, а також через Веб-радіо на порталі VaticanNews, та мобільний додаток “RadioVaticana” у Великий Четвер 17 квітня 2025 р. та у Велику Суботу 19 квітня. Початок о 10:00 київського часу, тривалість – 2 години.

Повідомляємо також, що літургійна трансляція у неділю Пасхи, 20 квітня, розпочнеться о 8:30 київського часу Воскресною Утреною, а о 9:05 розпочнеться трансляція Божественної Літургії.