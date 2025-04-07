«Зерна миру та надії» – тема Дня молитви в намірі піклування про створіння 2025

Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові оприлюднила тему цьогорічних заходів, приурочених до Пори створіння, відзначення якої має екуменічний характер.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Темою цьогорічного Всесвітнього дня молитви в намірі піклування про створіння, який відзначається 1 вересня, Папа Франциск обрав наступну: «Зерна миру та надії».

Мир як передумова дбання про створений світ

У повідомленні Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові нагадується про екуменічну ініціативу «Пора створіння», яка проводиться від 1 вересня до 4 жовтня та стає дедалі поширенішою. Як пояснюється в комюніке, обрання теми 2025 року продиктоване Ювілейним роком і десятою річницею енцикліки «Laudato si’». Біблійний уривок для цьогорічної ініціативи почерпнутий із 32-ї глави Книги Ісаї, в якому, зокрема, читаємо: «Тоді в пустині буде жити право, а в саду родючім перебувати справедливість. І ділом справедливості мир буде, а плодом справедливості – спокій та безпека довічна. Народ мій житиме в оселі миру».

У повчаннях Папи Франциска та його безпосередніх попередників чітко прослідковується зв’язок між миром і піклуванням про створений світ. Достатньо згадати послання на Всесвітні дні миру 1990 та 2010 років. Таким самим є зв’язок між війною і насильством та знищенням спільного дому й марнуванням ресурсів. У цьому контексті цьогорічне послання закликає до молитви за те, щоб були створені умови для миру, тривалого і будованого разом, який спонукатиме до надії. Метафора зернятка вказує на необхідність далекоглядних зусиль.

Екуменічна ініціатива

День молитви за створіння, що відзначається 1 вересня, був започаткований Константинопольським Патріархом Димитрієм І у 1989 році. З часом, ця ініціатива, до якої долучилися представники інших християнських конфесій, переросла в місяць молитви за створіння, що завершується 4 жовтня – в день літургійного спомину святого Франциска з Ассізі в Католицькій Церкві. У 2015 році Папа Франциск встановив і в Католицькій Церкві Всесвітній день молитви в намірі дбання про сотворений світ, що, як і в Православній Церкві, відзначається 1 вересня.