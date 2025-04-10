Святий Престол при ООН: долати нерівність у доступі до нових технологій

Виступаючи під час чергової сесії Комісії ООН з науки і техніки з метою розвитку, архиєпископ Етторе Балестреро підкреслив, що «обмежений зв'язок означає, серед іншого, відсутність можливостей для освіти та працевлаштування, ускладнений доступ до соціальних послуг та обмежену участь в економіці».

Світлана Духович – Ватикан

Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН і міжнародних організаціях в Женеві архиєпископ Етторе Балестреро виступив під час 28-ї сесії Комісії ООН з науки і техніки з метою розвитку, що відбувається від 7 до 11 квітня 2025 року. Він пригадав про Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства, перший етап якого відбувся в Женеві 2003 року, а другий – в Тунісі 2005 року. Цей двоетапний саміт, спонсорований ООН, мав за основну мету поширення доступу до Інтернету в країнах, що розвиваються і подолання так званої глобальної цифрової нерівності. Архиєпископ Балестеро зазначив, що з часу проведення цього саміту «розвиток інформаційних технологій справив значний вплив на економічні, соціальні та управлінські структури в усьому світі», і це відкриває нові можливості для розвитку. «Тим не менш, – зауважив він, – зберігаються значні диспропорції у впровадженні та доступності нових технологій. Багатьом країнам, що розвиваються, досі не вистачає інфраструктури, ресурсів та досвіду для їх ефективного використання».

Представник Святого Престолу висловив занепокоєння з приводу «значної відсутності поступу в досягненні доступного та ефективного всеохоплюючого зв'язку, особливо в найменш розвинених країнах». «У сучасному цифровому світі обмежений зв'язок означає, серед іншого, відсутність можливостей для освіти та працевлаштування, ускладнений доступ до соціальних послуг та обмежену участь в економіці», – сказав він.

Доповідач зазначив, що, з одного боку, технології, включно з такими новими, як штучний інтелект (ШІ), пропонують нові рішення для багатьох проблем, але вони не можуть вирішити всі проблеми. Цитуючи енцикліку Папи Франциска Laudato si’, він підкреслив, що нові технології слід поставити «на служіння іншому виду прогресу – більш здоровому, більш людяному, більш соціальному, більш цілісному».

Спостерігач Святого Престолу вказав на нагальну потребу в регулюванні ШІ «з огляду на величезні можливості та паралельні ризики, які несе в собі ця технологія». В цьому контексті він зазначив, що процес розробки Технічного завдання Наукової групи з питань ШІ, запропонованого в Глобальному цифровому договорі, є першим кроком у правильному напрямку до збалансованого підходу до управління ШІ, що ґрунтується на оцінці ризиків. «Етичні регуляторні рамки повинні гарантувати, що ШІ сприяє реальному прогресу і що всі юридичні особи несуть відповідальність за використання ШІ і всі його наслідки, з відповідними гарантіями прозорості, конфіденційності та підзвітності», – підкреслив він.