У Ватикані встановлено статую Пресвятої Марії, Містичної Троянди

Після того, як у липні минулого року Дикастерія віровчення схвалила набожність до Марії, Містичної Троянди, Префект цього відомства кардинал Віктор Мануель Фернандес інавгурував статую у Ватиканських садах.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У Ватиканських садах, де зібрані репродукції різних Марійських святинь та образів і статуй, повʼязаних з різними традиціями набожності, з’явилася чергова молитовна пам’ятка. Відтепер на території Ватикану встановлена також статуя Марії, Містичної Троянди. У понеділок, 14 квітня 2025 р., її поблагословив кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект Дикастерії доктрини віри. Статуя, дарунок Папи Франциска, розміщена в каплиці поблизу площі Фонтани Сакраменто. У церемонії взяв участь також архиєпископ Еміліо Наппа, Генеральний секретар Губернаторства Держави-Міста Ватикану.

Нагадаємо, що 8 липня 2024 р. був опублікований лист Дикастерії доктрини віри, який підписав префект кардинал Віктор Мануель Фернандес та схвалив Папа Франциск, в якому зазначалося, що ватиканське доктринальне відомство не знайшло елементів, які б прямо суперечили вченню Католицької Церкви щодо віри і моралі, в повідомленнях, які поширювала П'єріна Джиллі. Йдеться про набожність до Марії Містичної Троянди та про послання, отримані від Богородиці, про які розповідала візіонерка.

Появи Марії «Містичної Троянди» та «Матері Церкви» пов'язані з місцевістю Фонтанелле, розташованою на південь від Монтікʼярі, в провінції Брешія на півночі Італії. П'єріна Джиллі народилася в селянській родині, працювала покоївкою і медсестрою в лікарні і вела дуже скромне життя аж до своєї смерті в 1991 році у віці 80 років. Містичні явища, в яких вона була задіяна, охоплюють два періоди: перший датується 1947 роком, коли Богородиця з'явилася П'єріні, назвавшись «Містичною Трояндою» і «Матір'ю Церкви». На білому вбранні Марії, за словами Джиллі, вона бачила три троянди, – білу, червону і жовту, – які символізують молитву, покаяння і страждання. Другий цикл об'явлень відбувся у Фонтанелле в 1966 році: 13 травня Богородиця вказала П'єріні джерело як місце очищення і джерело благодатей. На цьому місці почали будувати санктуарій.