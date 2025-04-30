Сьоме загальне зібрання кардиналів: заклик до молитви й аналіз стану фінансів

Відбулася сьома загальна конгрегація кардиналів перед конклавом. Триває обговорення становища Святого Престолу, стану Церкви та викликів, які стоять перед нею в сучасному світі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У середу, 30 квітня 2025 р., у залі синодальних засідань у Ватикані відбулася сьома загальна конгрегація кардиналів, під час якої кардинали, на яких лежить відповідальність за провід Церкви в період вакантності Папського престолу, готуються до обрання нового Наступника святого Петра. В зустрічі взяли участь 180 кардиналів, між якими були 124 кардинали-виборці.

Як повідомив речник Апостольської столиці Маттео Бруні, під час першої частини зібрання учасники обговорили економічний і фінансовий стан Святого Престолу. Зокрема, кардинал Ранйгард Маркс, який є координатором Ради з економічних питань, представив виклики, проблеми та пропозиції в перспективі сталості, наголошуючи на тому, щоб інституції підтримували необхідні реформи. Виступив також кардинал Крістоф Шонборн, який є головою Наглядової комісії Інституту Релігійних Справ (фінансової інституції Святого Престолу, відомої як Ватиканський банк). Кардинал Фернандо Верґес Альсаґа, який свого часу очолював Губернаторство Держави-Міста Ватикану, представив деякі особливості ситуації в цьому органі управління, вказуючи також на різні відновлювальні роботи, що ведуться. Врешті, кардинал Конрад Краєвський розповів про діяльність Дикастерії служіння милосердя.

Читай також 30/04/2025 Кардинали просять Церкву про молитовну підтримку в цей час розпізнання У заяві, яку поширила пресслужба Святого Престолу, нагадується, що молитва є справжньою силою Церкви, яка сприяє єдності всього містичного Христового тіла.

На початку другої частини засідання було схвалено прохання до Божого люду про молитву, після чого прозвучали 14 доповідей. Вони стосувалися таких тем, як еклезіологія Божого люду, поляризації в Церкві як рани, та поділів у суспільстві, синодальності та єпископської колегіальності, як відповіді на ці виклики, покликань до священничого і богопосвяченого життя. У четвер зібрання не буде, наступне – в п’ятницю о 9:00.

Відповідаючи на запитання журналістів, було підтверджено, що два кардинали-виборці не братимуть участі в конклаві через стан здоров’я. Таким чином, ще очікується прибуття дев’яти кардиналів або ж повідомлення щодо їхньої участі. Зазначено також, що у зібраннях беруть участь лише кардинали, інших представників Римської курії не запрошується.

Щодо конклаву, то підтверджено, що після Святої Меси «pro eligendo Pontifice», яка відбудеться в середу, 7 травня, вранці, всі кардинали повинні поселитися в «Домі святої Марти». Кімнати Папи Франциска залишатимуться опечатаними до обрання нового Папи й залишаться зарезервованими для нього. В Сикстинській каплиці під час Конклаву не передбачена присутність перекладачів. Кардинал Вінко Пуліч з Сараєва, який хоч і дуже хворий, але після консультації з лікарями таки прибуде на конклав, правдоподібно мусітиме голосувати в «Домі святої Марти». Про відповідну процедуру інформацію буде надано пізніше. Передбачаються два голосування вранці й два після обіду, в той час як дим з комина над Сикстинською каплицею слід очікувати двічі (після другого та четвертого голосування), хіба що обрання нового Папи відбудеться швидше.