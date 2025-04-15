Папа реформував Папську Церковну Академію, яка готує дипломатів

Папа Франциск оновив структуру Папської Церковної Академії, 300-річної інституції, що готує дипломатів Святого Престолу. Мета полягає в тому, щоб забезпечити священникам повну і належну підготовку до дипломатичної місії. Академія сформована відтепер як інститут вищої освіти, надаватиме наукові ступені та запропонує навчальну програму, яка інтегрує юридичні, історичні, політичні, економічні та лінгвістичні знання.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 15 квітня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що хірографом «Петрове служіння» від 25 березня 2025 року Папа Франциск оновив навчальну програму Папської Церковної Академії, інституції, яка від 1701 року приготовляє дипломатів Святого Престолу.

Як зазначається у комюніке Святого Престолу, в рамках реформування церковних академічних інституцій, яке Папа Франциск впровадив Апостольською Конституцією «Veritatis Gaudium», Папська Церковна Академія перетворилася на інститут вищої академічної освіти в галузі дипломатичних наук. Це рішення є частиною ширшого бачення оновлення та кваліфікації церковних студій відповідно до міжнародних параметрів вищої освіти. Таким чином, Папська Церковна Академія пропонуватиме навчальну програму, яка інтегрує юридичні, історичні, політичні, економічні та лінгвістичні знання з міцним науковим підґрунтям. Мета полягає в тому, щоб надати студентам – молодим священникам з дієцезій з усього світу – повну і належну підготовку до дипломатичної місії, довіреної їм Святим Престолом.

Навчальна програма, окреслена для майбутніх Папських представників, наголошується в заяві Святого Престолу, поєднує в собі теоретичні навички з засвоєнням методу роботи та стилю життя, здатних гарантувати глибоке розуміння складної динаміки міжнародних стосунків. Такий шлях вимагає компетентності та інтерпретаційних навичок, стійкої здатності до розпізнання та готовності відповідати на виклики Церкви, покликаної жити в дедалі більш синодальний спосіб. У цьому контексті незамінними є такі особисті якості, як близькість, вміння слухати, послідовне свідчення, діалог і братерська налаштованість, що поєднуються зі смиренням і лагідністю, які характеризують священниче покликання за прикладом Доброго Пастиря. Ці елементи є складовими дипломатичної діяльності, натхненної Євангелієм, здатної будувати мости, долати перешкоди та просувати конкретні шляхи миру, релігійної свободи та співпраці між народами.