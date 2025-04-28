Конклав розпочнеться 7 травня (доповнено)

Таке рішення прийняли кардинали під час 5-го загального зібрання, в якому взяли участь понад 180 кардиналів, між якими - понад 100 виборців.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Під час 5-го загального зібрання Колегії кардиналів, яке в понеділок, 28 квітня 2025 р., відбулося в Залі синодальних засідань у Ватикані, було прийнято рішення про дату початку конклаву, тобто, процедури обрання нового Наступника святого Петра. Як повідомив Маттео Бруні, Директор ватиканської пресслужби, під час брифінгу за підсумками нарад, конклав розпочнеться у середу, 7 травня.

У засіданні взяли участь понад 180 кардиналів. Вже прибули понад 100 кардиналів, які мають право брати участь у конклаві. Під час зібрання прозвучало приблизно 20 виступів на тему Церкви, її взаємин зі світом, викликів, які постають перед нею, та щодо рис, які повинен мати новий Папа.

Відбулося також жеребкування членів комісії кардиналів, яка допомагає кардиналові-камерленгу у вирішенні поточних справ меншої важливості. До її складу ввійшли кардинал Луїс Антоніо Таґле, від кардиналів-єпископів, кардинал Райгард Маркс – від кардиналів-пресвітерів та кардинал Домінік Мамберті – від кардиналів-дияконів. Нагадаємо, що склад цього органу оновлюється кожні три дні шляхом жеребкування.

Тим часом Ватиканські музеї інформують про те, що від понеділка, 28 квітня, Сисктинська каплиця Апостольського палацу недоступна для відвідувачів у звʼязку з початком приготування ло конклаву.