Кардинали на загальному зібранні постановили відкласти всі беатифікації

Відповідне рішення про відновлення залишено майбутньому Папі. Нагадаємо, що 3 травня була запланована бетифікація мученика о. Петра Ороса.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Колегія кардиналів на сьогоднішній загальній конгрегації вирішила призупинити заплановані беатифікаційні урочистості до прийняття рішення новим Римським Архиєреєм», – повідомлення про це у вівторок, 22 квітня 2025 р., поширила пресслужба Святого Престолу.

Зазначимо, що вже на суботу 26 квітня була запланована беатифікація угорської мирянки-мучениці Марії Магдалини Боді, а 3 травня в с. Білки Хустського району Закарпатської області України була запланована беатифікація мученика комуністичного режиму р. Петра Ороса, священника Мукачівської греко-католицької єпархії.