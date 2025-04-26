Папо Франциску, молися за нас. Проповідь на похороні Папи Франциска

В суботу, 26 квітня 2025 р., кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів, відслужив на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу похорону Папи Франциска. Під час Євхаристійного богослужіння він виголосив наступну цю проповідь:

На цій величній площі Святого Петра, де Папа Франциск багато разів служив Євхаристію та очолював великі зустрічі протягом цих 12 років, ми зібралися на молитву біля його тлінних останків із сумним серцем, але підтримувані впевненістю віри, яка запевняє нас, що людське існування закінчується не в могилі, а в домі Отця життям, сповненим щастя, яке не знатиме сутінків.

Від імені Колегії кардиналів вітаю і щиро всім вам за вашу присутність. З глибокими почуттями складаю шанобливе привітання та щиру подяку численним главам держав, главам урядів та офіційним делегаціям, які прибули з багатьох країн, щоб висловити свою любов, пошану та пошану до Папи, який нас залишив.

Всенародне виявлення любові та участь, яку ми всі побачили після його відходу з цього світу до вічності, говорить нам про те, наскільки насичений понтифікат Папи Франциска торкнувся умів і сердець.

Його останній образ, який залишиться в наших очах і в наших серцях, – це образ минулої неділі, урочистості Пасхи, коли Папа Франциск, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям, побажав уділити своє благословення з балкона базиліки Святого Петра, а потім забажав зійти на цю площу, щоб привітати з відкритого панорамного автомобіля весь великий натовп, що зібрався тут на Великодню Святу Месу.

Нашою молитвою тепер хочемо ввірити Богові душу нашого дорогого Папи, щоб Він дарував йому вічне щастя у світлому і славному горизонті Своєї безмежної любові.

Нас просвітлює та провадить сторінка з Євангелії, на якій прозвучав голос самого Христа, Який запитує першого між апостолами, Петра: «Петре, чи ти любиш мене більше, ніж ці?». І відповідь Петра була швидкою і щирою: «Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю Тебе!». Й Ісус доручив йому велику місію: «Паси моїх овець». Ось це буде постійним завданням святого Петра та його наступників – служіння любові слідами Учителя і Господа Христа.

Незважаючи на немічність і страждання останнього етапу, Папа Франциск вирішив йти цим шляхом самопожертви до останнього дня свого земного життя. Він ішов слідами свого Господа, доброго Пастиря, Який полюбив своїх овець настільки, що віддав за них своє життя. І він робив це рішуче і спокійно, близький зі своєю паствою, Божою Церквою.

Коли кардинал Берґольйо 13 березня 2013 року був обраний, щоб стати наступником Папи Бенедикта XVI, він мав за собою роки чернечого життя в Товаристві Ісуса, а передусім був збагачений досвідом 21-річного душпастирського служіння в Архидієцезії Буенос-Айреса, спочатку як єпископ-помічник, потім – як коад'ютор, а згодом – як Архиєпископ.

Рішення прийняти ім'я Франциск одразу постало як вибір програми та стилю, на яких він хотів будувати свій понтифікат, прагнучи черпати натхнення з духу святого Франциска з Ассізі.

Папа Франциск завжди зберігав свій темперамент і свою форму пастирського проводу, і відразу залишив відбиток своєї сильної особистості в управлінні Церквою, встановлюючи безпосередній контакт з окремими особами і народами, прагнучи бути близьким до всіх, з помітною увагою до людей у скруті, не щадячи себе, особливо для останніх на цій землі, маргіналізованих. Він був Папою посеред людей з відкритим до всіх серцем. Він також був Папою, уважним до нового, що з'являлося в суспільстві, і до того, що Святий Дух пробуджував у Церкві.

З притаманною йому лексикою та мовою, багатою на алегорії та метафори, він завжди прагнув просвітити мудрістю Євангелія проблеми нашого часу, пропонуючи відповідь у світлі віри та заохочуючи нас переживати як християни виклики та протиріччя цих років змін, які він любив визначати як «зміну епохи».

Він вирізнявся великою спонтанністю та неформальною манерою промовляти до всіх, також і до людей, далеких від Церкви.

Багатий людським теплом і глибоко чутливий до драм сьогодення, Папа Франциск справді поділяв тривоги, страждання і надії нашого часу, він повністю віддавав себе у несенні розради і підбадьорення через послання, здатне досягти людських сердець у прямий і негайний спосіб.

Його харизма прийняття і вміння слухати в поєднанні з поведінкою, відповідною для сьогоднішньої чутливості, торкалася сердець і стараючись пробуджувати моральні та духовні сили.

Першість євангелізації була дороговказом його понтифікату, з чітким місіонерським відбитком поширюючи радість Євангелія, яка також стала назвою його першого Апостольського напоумлення Evangelii gaudium. Радість, яка наповнює довірою і надією серця тих, хто покладається на Бога.

Провідною ниткою його місії було також переконання, що Церква – це дім для всіх, дім, двері якого завжди відчинені. Він неодноразово повертався до образу Церкви як «польового госпіталю» після битви, в якій було багато поранених; Церкви, яка прагне рішуче перейматися проблемами людей і великими стражданнями, що роздирають сучасний світ; Церкви, здатної схилитися над кожною людиною, незалежно від її віросповідання чи стану, лікуючи її рани.

Незліченними є його жести і заклики на користь біженців і переміщених осіб. Незмінною була його наполегливість у діях на користь бідних.

Знаменно, що першою подорожжю Папи Франциска стала подорож на Лампедузу, острів, що символізує драму міграції з тисячами людей, які потонули в морі. Поїздка на Лесбос разом з Вселенським Патріархом та Архиєпископом Афін також відбулася в тому ж ключі, як і служіння Святої Меси на кордоні між Мексикою та Сполученими Штатами в рамках його подорожі в Мексику.

З-поміж його 47 виснажливих Апостольських подорожей, подорож в Ірак 2021 року, здійснена всупереч усім небезпекам цього періоду, особливим чином увійде в історію. Цей важкий Апостольський візит став бальзамом на відкриті рани іракського народу, який дуже постраждав від антигуманної діяльності ІДІЛ. Це була також важлива подорож для міжрелігійного діалогу, ще одного важливого виміру його пастирської діяльності. З Апостольським візитом 2024 року до чотирьох країн Азії та Океанії Папа досяг «найбільш периферійної периферії світу».

Папа Франциск завжди ставив у центрі уваги Євангеліє милосердя, неодноразово підкреслюючи, що Бог не втомлюється нас прощати: Він завжди прощає, якою б не була ситуація того, хто просить прощення і повертається на правильний шлях.

І тому він забажав проведення позачергового Ювілею Милосердя, підкреслюючи, що милосердя є «серцем Євангелія».

Милосердя і радість Євангелія – два ключові слова Папи Франциска.

На противагу тому, що він називав «культурою відкинення мов непотребу», він говорив про культуру зустрічі та солідарності. Тема братерства пронизувала весь його понтифікат жвавими тонами. У своїй енцикліці «Fratelli tutti» він прагнув причинитися до відродження всесвітнього стремління до братерства, бо всі ми є дітьми одного Отця, що на небі. Він з наполегливістю часто нагадував нам, що всі ми належимо до одного і того ж людського роду, і що ніхто не спасається наодинці.

У 2019 році під час візиту в Об'єднані Арабські Емірати Папа Франциск підписав документ про «Загальнолюдське братерство заради миру в усьому світі та взаємного співіснування», покликаючись на спільне Боже батьківство.

Звертаючись до людей усього світу, в енцикліці «Laudato si'» він звернув увагу на обов'язки та співвідповідальність за спільний дім.

Перед обличчям шаленства численних воєн останніх років, з нелюдськими жахіттями, незліченними смертями та руйнуваннями, Папа Франциск невпинно підносив свій голос, благаючи про мир, закликаючи до розсудливості, до чесних переговорів для пошуку можливих рішень, адже війна, як він казав, – це лише смерть людей, руйнування домівок, лікарень та шкіл. Війна завжди залишає світ, як він казав, гіршим, ніж він був до неї: вона завжди є для всіх болючою і трагічною поразкою.

«Будувати мости, а не стіни», – це заклик, який він повторював багато разів, а служіння вірі як Наступник апостола Петра він завжди поєднував зі служінням людині в усіх її вимірах.

У духовному єднанні з усім християнським світом ми численно зібралися тут, щоб молитися за Папу Франциска, щоб Бог прийняв його у безмежності своєї любові.

Папа Франциск, зазвичай, завершував свої промови та особисті зустрічі, кажучи: «Не забувайте молитися за мене».

Дорогий Папо Франциску, тепер ми просимо тебе молитися за нас, просимо, щоб з неба ти благословив Церкву, благословив Рим, благословив увесь світ, як ти це зробив минулої неділі з балкона цієї базиліки в останніх обіймах з усім Божим людом, а символічно – також з усім людством, людством, яке щирим серцем шукає істину та тримає високо піднесеним смолоскип надії.