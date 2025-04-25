Святий Рік 2025: програма Ювілею осіб з інвалідністю, зміни в інших заходах

Дикастерія у справах євангелізації поширила повідомлення про те, як відбуватимуться заходи з нагоди Святого Року в період вакантності папського престолу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок 28 квітня та у вівторок 29 квітня 2025 року відбудеться Ювілей осіб з інвалідністю. У повідомленні, яке поширила Дикастерія у справах євангелізації, зазначається, що очікується приблизно десять тисяч паломників, включаючи родичів і тих, хто надає підтримку, із 90 країн світу. Братимуть участь також і численні асоціації, такі як спільнота «Arch», Апостольський рух невидющих, UNITALSI.

Ювілей розпочнеться у понеділок, 28 квітня, паломництвом через Святі Двері базиліки Святого Петра, що триватиме від 8:00 до 13:00, а від 9:30 до 12:00 буде можливість посповідатися у храмі Сан-Джованні-дей-Фйорентіні, розташованому поблизу. Служіння таїнства здійснюватимуть священники, спеціально приготовані для праці з людьми з різними формами інвалідності. Водночас, буде нагода для адорації Найсвятіших Тайн. О 17:00 в базиліці святого Павла за мурами архиєпископ Ріно Фізікелла, відповідальний за проведення Ювілею, очолить ювілейну Святу Месу. Всі богослужіння та заходи передбачають сурдопереклад італійською та міжнародною мовами жестів.

У середу, 29 квітня, на площі Святого Петра у Ватикані відбудеться катехиза, яку проведе архиєпископ Фізікелла і яка включатиме також свідчення осіб з інвалідністю. Після обіду в парку поблизу замку «Castel Sant’Angelo» на тому ж місці відбудеться концертна програма за участі артистів з інвалідністю з усього світу. Протягом дня на вулиці «Via della Conciliazione» паломники матимуть нагоду оглянути пересувну виставку «Дороги надії», присвячена свідченню та знакам надії з боку осіб з інвалідністю.

Обмежена програма Ювілею робітників і Ювілею підприємців

Водночас, Дикастерія у справах євангелізації повідомила про те, що беручи до уваги обставини, що склалися з відходом до вічності Папи Франциска та проведенням заупокійних молінь, програма Ювілею робітників, запланованого на 1-4 травня, та Ювілею підприємців, запланованого на 4-5 травня, зазнала значущих змін. Для паломників, які в ці дні прибудуть до Риму, передбачений лише ювілейний обряд паломництва з проходженням через Святі Двері папських базилік.