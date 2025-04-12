Святий Престол на бієнале архітектури у Венеції: запрошення до відкритості

У ватиканському пресцентрі відбулася презентація павільйону Святого Престолу «Opera Aperta» (Відкритий твір) на 19-й Венеційській бієнале архітектури, що відбуватиметься від 10 травня до 23 листопада. Це буде третя ватиканська участь у мистецькій події.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Maria Milvia Morciano – Ватикан

«Інтелекти. Природній. Штучний. Колективний» – таку тему має 19-а Венеційська бієнале архітектури, яка відбуватиметься від 10 травня до 23 листопада 2025 року. Вже втретє в цій події братиме участь Святий Престол. У середу, 9 квітня 2025 р., у Ватиканському прессцентрі відбулася презентація відповідного павільйону, тема якого «Відкритий твір».

Експозиція, на якою працювала міжнародна команда під проводом Джованни Дзаботті, буде розміщена в структурі, що має назву «Ex Casa di Santa Maria Ausiliatrice» (Колишній Дім Пресвятої Марії, Помічниці християн). У ХІІ столітті цей комплекс, до якого входить храм і госпіціум, був споруджений як місце прийняття паломників, що прямували до Святої Землі. Після періоду хрестових походів він, як і інші подібні заклади, був остаточно перетворений на лікарню, таким чином, представляючи собою найстарішу лікарню в історичному центрі Венеції. Сьогодні ці приміщення частково покинуті, а частково використовуються для мистецьких ініціатив. Композиція ватиканського павільйону буде присвячена темам відновлення та реставрації.

Колективний досвід

Джованна Дзаботті, кураторка Павільйону Святого Престолу 2025, розповіла, що проект «Opera aperta» є результатом колективного досвіду, в якому беруть участь фахівці з усього світу: мексиканські та іспанські архітектурні бюро, австрійські та італійські колеги, а також представники Святого Престолу. «Ці спільні зусилля, – пояснила вона, – мають на меті відновити не лише будівлю, але й соціальні зв'язки». Цьому, за її словами, сприяє саме тема реставрації. «Проект охоплює комплекс будівель, які роками стояли порожніми. Ми намагаємося повернути сенс цій тиші за допомогою архітектонічної мови слухання та відновлення». Одним з аспектів, який додасть виставковому простору особливого шарму, є те, що він буде покритий завісою, немов хворий із перев’язкою, яка відслонюватиметься у місцях проведення робіт. Зокрема, на очах у публіки день за днем відбуватиметься відновлення вівтаря з XVIII століття. Крім того, особлива роль відведена музиці: багато простору буде присвячено молодим музикантам з Венеції та з усього світу, які за попереднім записом матимуть змогу отримати інструменти та виступити.

Спільнотний інтелект

Кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, Префект Дикастерії у справах культури та освіти, тобто відомства, що відповідає за участь Святого Престолу в ініціативі, під час презентації зауважив, що цьогорічна бієнале присвячена не лише штучному інтелекту, але й інтелекту в широкому сенсі: людському, природному, колективному. «Наш павільйон розмірковує про колективний інтелект, який часто не береться до уваги, але є фундаментальним. Разом ми розумніші: ми активізуємо розуміння і бажання, які поодинці ми не змогли б згенерувати». Ці роздуми глибоко натхненні енциклікою Laudato si', якій цього року виповнюється десять років. «Слова Папи Франциска, – наголошує кардинал, – є конкретним дороговказом: “Важливо не захоплювати простори, а започатковувати процеси”. Два слова є центральними для нашого павільйону: реставрація та відновлення». Префект пояснив: «Реставрувати будівлю, яка була закрита роками, означає гоїти її рани, але також відкрити її для життя і стосунків. Відновлювати – це також подбати про сусідство, про місцеві об'єднання, про зв'язки між людьми, між місцевим та міжнародним». «Будівля, в якій розташований павільйон, – підкреслив він, – була першою лікарнею для паломників у Венеції: сьогодні вона повертається до життя, залучаючи людей різного віку. Папа Франциск нагадує нам, що існує інтелект рук і серця, а не лише розуму. Руками, головою і серцем ми разом будуємо соціальний і культурний досвід. “Opera Aperta” – це запрошення до дії, відкритися на світ».