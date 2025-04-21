Ювілей підлітків відбудеться, програма скоригована відповідно до обставин

Дикастерія у справах євангелізації поширила повідомлення про те, як відбуватиметься Ювілей підлітків, запланований на останній тиждень квітня, беручи до уваги обставини, що склалися з відходом до вічності Папи Франциска.

«У єднанні з усім Божим людом, Католицькою Церквою та всім світом, у скорботі єднаємося в молитві за вічний спочинок Святішого Отця Папи Франциска», – цими словами розпочинається повідомлення від Дикастерії у справах євангелізації, присвячене запланованому на 25-27 квітня 2025 року Ювілеєві підлітків, на який до Риму повинні з’їхатися до 80 тисяч юних прочан.

Повідомляється, що підтверджені основні моменти програми, зокрема, відбудеться молитовна ініціатива «Дорога світла» ввечері 25 квітня, заходи в рамках ініціативи «Діалоги з містом», заплановані на суботу, 26 квітня, та Свята Меса на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 27 квітня, але без канонізації блаженного Карло Акутіса. З огляду на період жалоби скасовано музичний концерт, який повинен був відбутися ввечері 26 квітня.