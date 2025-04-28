Ватиканська пошта: спеціальні марки і штемпель «Sede Vacante MMXXV»

На період вакантності Папського престолу входять в обіг спеціальні поштові марки, які дійсні до моменту обрання нового Наступника святого Петра.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Пам’яткою про період «Sede Vacante» у Ватикані, тобто, період вакантності Папського престолу після смерті або зречення дотеперішнього Наступника святого Петра, є спеціальна серія марок, які випускає Ватиканська пошта, випуск яких також супроводжується спеціальним штемпелем погашення.

У понеділок, 28 квітня 2025 р., через тиждень після відходу до вічності Папи Франциска, Ватиканська пошта представила поштові марки «Sede Vacante MMXXV» та штемпель погашення з датою видання. «З глибоким почуттям вдячності ввіряємо душу Папи Франциска безмежним обіймам милосердного Бога, будучи впевненими, що його світло й надалі сяятиме в серці людства, яке він так любив, захищав і підтримував», – читаємо у пресрелізі оператора.

Марки випущені в чотирьох номіналах. На них зображений підтримуваний ангелами символ вакантного Папського престолу, тобто, ключі святого Петра, перехрещені та перев'язані червоним шнуром, над якими – червоно-золота папська парасолька. Тираж становить 362 тисяч марок. Вони перебувають в обігу до обрання нового Папи Римського.

У центрі штемпеля погашення розміщене графічне зображення знаку вакантності Папського престолу, оточене написами латинською мовою «SEDE VACANTE» та «DIE EMISSIONIS 28.04.2025», тобто, «День видання 28.04.2025». Цей штемпель використовуватиметься 28 і 29 квітня в поштовому відділенні на площі Святого Петра. Опісля погашення відповідного філателістичного матеріалу можна буде зробити у Відділі в Секторі погашення Поштової та філателістичної служби до 31 травня 2025 року.