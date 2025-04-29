Колегія кардиналів подякувала делегаціям за участь у похороні Папи Франциска

Слова подяки звернені також до всіх тих, хто подбав, щоб у ці дні все відбувалося впорядковано та спокійно.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Колегія Кардиналів прагне висловити щиру подяку главам некатолицьких Церков і церковних спільнот, які були присутні або надіслали делегації на похорон Папи Франциска 26 квітня, а також представникам юдаїзму, ісламу та інших релігій», – читаємо у заяві Святого Престолу, яку у вівторок, 29 квітня 2025 р., поширила Ватиканська пресслужба.

Слова вдячності за «солідарність, виявлену в період скорботи», Колегія кардиналів скеровує також до цивільних делегацій і до тих, хто їх очолював – монархів, глав держав і урядів, міністрів та інших представників влади. «Їхня присутність була особливо цінною як участь у скорботі Церкви та Святого Престолу з приводу смерті Папи, а також як данина його неустанним зусиллям на користь віри, миру та братерства між усіма народами землі», – йдеться в комюніке.

Кардинали також складають подяку італійській владі та управі Риму, органам правопорядку та цивільного захисту, засобам комунікації та всім тим, зокрема, працівникам Святого Престолу й Губернаторства Держави-Міста Ватикану, що з великою посвятою та великодушністю подбали про все необхідне для організації богослужінь і завдяки яким «все відбулося впорядковано та спокійно».

«Врешті, вдячна думка лине до тисяч підлітків та юнаків і дівчат, які взяли участь у Ювілеї в неділю 27 квітня, показавши обличчя Церкви, яка живе життям свого Воскреслого Господа, а також до всього Божого люду, який з надією прямує в майбутнє», – завершується заява.

Нагадаємо, що за оцінками правоохоронців, у прощанні з Папою Франциском взяли участь до 400 тисяч людей: 250 тисяч зібралися на площі Святого Петра та околицях на похоронну Святу Месу, ще 150 тисяч прощалися на вулицях міста під час перевезення труни до місця поховання – базиліки Пресвятої Марії. Протягом двох днів після похорону помолитися на його могилі до базиліки прийшло 70 тисяч людей.