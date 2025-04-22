Кардинали провели перше загальне зібрання

Серед тем, які обговорювали приблизно 60 членів колегії, заупокійні моління за Папу Франциска та деякі організаційні питання.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 22 квітня 2025 р., в залі синодальних засідань у Ватикані відбулося перше загальне зібрання (конгрегація) кардиналів. Нагадаємо, що з настанням вакантності папського престолу Церквою керує Колегія кардиналів. Цю владу кардинали здійснюють шляхом щоденних загальних конгрегацій, в яких беруть участь всі кардинали, та окремих зібрань, які складаються з кардинала-камерленга та по одному кардиналові з трьох кардинальських чинів (єпископського, пресвітерського та дияконського), вибраних жеребкуванням.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, в першій загальній конгрегації, яка відбувалася від 9:00 до 10:30, взяли участь приблизно шістдесят кардиналів. Зустріч розпочалася молитвою за Папу Франциска. Далі кардинали склали присягу вірно дотримуватися приписів Апостольської конституції «Universi Dominici Gregis», яка регламентує період Sede Vacante та обрання нового Папи.

Після молитви до Святого Духа були зачитані 12 і 13 параграфи згаданої Апостольської конституції, в яких описано обов’язки загальних зібрань кардиналів. Далі кардинал-камерленг Кевін Фаррелл зачитав заповіт Папи Франциска.

Під час конгрегації, про що вже було оголошено, були прийняті рішення про перенесення тіла до базиліки Святого Петра та про похорон. Друге зібрання відбудеться у середу пополудні, оскільки вранці кардинали братимуть участь у церемонії перенесення тіла.

Зазначається також, що Свята Меса, яку в неділю, 27 квітня, очолить кардинал Пʼєтро Паролін, буде другою з так званих «Novemdiales», тобто дев’яти Святи Мес за померлого Папу та є частиною похоронних церемоній. Наступні Святі Меси служитимуться щодня о 17:00.

Також відбулося жеребкування членів комісії, що допомагатиме Камерленгу. До її складу ввійшли кардинал Пʼєтро Паролін, від кардиналів-єпископів, кардинал Станіслав Рилко – від кардиналів-пресвітерів та кардинал Фабіо Баджіо – від кардиналів-дияконів. Наступне жеребкування відбудеться через три дні.