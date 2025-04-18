Кардинал Паролін: мир неможливо нав’язати, діалог – вихід зі спіралі війни

Війни в Україні та Газі, роль багатосторонності та важливість обміну думками для дипломатії Святого Престолу. В інтерв'ю для італійської щоденної газети «La Repubblica» Державний Секретар Святого Престолу аналізує основні поточні міжнародні проблеми, наголошуючи на тому, що мир будується терпеливо, день за днем, у взаємній пошані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Святий Престол дуже стурбований загрозою ескалації війни в Україні, що може спричинити «подальші страждання і нові жертви», визнаючи при цьому, що «позбавляти українців права на самозахист було б негуманним». Таку позицію висловив Державний Секретар кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю для італійського часопису «La Repubblica», присвяченому основним міжнародним питанням. «Як нам неодноразово нагадував Папа Франциск, мир не нав'язується, він терпеливо будується, день за днем, через діалог і взаємну повагу», – підкреслив він, висловлюючи вдячність за будь-яку ініціативу, яка може привести до миру, бо «ця війна не може більше тривати».

Справедливий мир ґрунтується на міжнародному праві

Підкресливши «відправну точку», тобто, що Святий Престол «однозначно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України», кардинал Паролін зазначає, що «саме українці повинні вирішувати, про що вони бажають вести переговори або чим, можливо, готові поступитися з цієї точки зору». Справедливий і тривалий мир, на думку кардинала, буде можливий тільки в тому випадку, якщо він буде заснований на «повазі до справедливості і міжнародного права».

Основною проблемою, на думку Державного Секретаря Святого Престолу, «є дедалі більше індивідуалістичне бачення людини і зростання недовіри один до одного серед членів міжнародної спільноти». «Більше ніхто нікому не довіряє. Ця атмосфера породжує страх, переозброєння, превентивну агресію і спіраль перманентних конфліктів. Саме в цьому контексті завданням Святого Престолу є також запалювати якесь маленьке світло та підтримувати слова Наступників святого Петра, які вже понад століття повторюють своє “ні” війні та гонці озброєнь, як це сьогодні робить Папа Франциск».

Виклики перед багатосторонністю

Державний Секретар, який у суботу, 19 квітня, прийматиме у Ватикані Віце-президента США Венса, відповів в інтерв'ю на запитання про політику Трампа та багатосторонність. «Очевидно, що підхід нинішньої адміністрації США дуже відрізняється від того, до якого ми звикли», – визнає кардинал Паролін, додаючи: «Святий Престол завжди прагне поставити в центрі людську особу, і є дуже багато вразливих людей, які надзвичайно страждають, наприклад, через скорочення гуманітарної допомоги». «Святий Престол, – пояснює він, – завжди підтримує багатосторонній підхід і вважає, що міжнародному праву і консенсусу держав завжди слід віддавати перевагу». Роль у захисті багатосторонності повинна належати, насамперед, Європі. «З цієї точки зору, – стверджує очільник ватиканської дипломатії, – термін “переозброєння”, що завжди веде до закритості і нових конфліктів, здається невдалим для виправдання необхідності Європи інвестувати у власну оборону, також у світлі відсторонення США в цьому питанні».

Важливість діалогу

Говорячи про руйнування в Газі, кардинал Паролін вказує на дані і зображення, які «жахливі з людської точки зору і неприйнятні з моральної». «Законна оборона є правомірною, – зазначив він, – але вона ніколи не може означати повне або часткове знищення іншого народу або заперечення його права жити на власній землі». Відповідаючи на питання про стосунки з Китаєм, Державний Секретар підтвердив, що «Святий Престол, безумовно, зберігає бажання мати власний офіс для контактів в Пекіні», але це наразі залишається «в сфері бажаного». З уст очільника ватиканської дипломатії, врешті, пролунав заклик про важливість діалогу: «Я вважаю, що найбільшим внеском, який Святий Престол може зробити в нинішній міжнародній панорамі, є саме діалог: свідчити про його важливість і практикувати його від першої особи, навіть тоді, коли це важко, навіть тоді, коли це повинен бути непопулярний вибір, навіть тоді, коли він повинен здаватися марним і непродуктивним».