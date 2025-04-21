Опечатано апартаменти Апостольського палацу та резиденції Папи

Від понеділка вечора ватиканські працівники мають можливість попрощатися з Папою Франциском у каплиці «Дому святої Марти»

Vatican News

Обряд констатації смерті та покладення до труни тіла Папи Франциска, який помер сьогодні, 21 квітня 2025 року, відбувся цього вечора о 20.00 в каплиці на першому поверсі «Дому святої Марти». Було зачитано свідоцтво про смерть. Акт засвідчив кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви. Богослужіння тривало неповну годину.

Сьогодні опечатано папські апартаменти на третьому поверсі Апостольського палацу, а сьогодні ввечері – також апартаменти на другому поверсі «Дому святої Марти», де проживав Папа. Від сьогоднішнього вечора співробітники мають можливість попрощатися з Папою.

Завтра вранці відбудеться перша загальна конгрегація кардиналів, під час якої може бути визначена дата похорону.