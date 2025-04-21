Нунцій: впевнений, що Папа далі молиться за Україну в обіймах Отця

В інтерв’ю для ватиканських медіа Апостолький Нунцій в Україні архиєпископ Вісвалдас Кулбокас зазначив, що Папа Франциск був важливим для України під час всього його понтифікату, «який розпочався у 2013 році, а рік після того, у 2014 році, розпочалася війна проти України». Він пригадав про гуманітарну ініціативу «Папа для України» та про те, що молитви, заклики і гуманітарна допомога лише посилилися після початку повномасштабного вторгнення.

Світлана Духович - Ватикан

Коли заходить мова про Україну, багатьом спадає на думку прикметник «багатостраждальна», «мученицька». Саме цей вислів «багатостраждальна Україна» Папа Франциск вживав дуже часто у своїх закликах до молитви за країну, що вже тривалий час страждає від війни. Свою прихильність до страждаючого народу він виражав не лише постійними закликами, але й конкретною допомогою: він надсилав термобілизну, карети швидкої допомоги, медикаменти, електрогенератори. Остання місія відбулася кілька тижнів тому, коли Апостольський Елемозинарій кардинал Конрад Краєвський привіз в Україну чотири «швидкі», оснащені необхідними медичними інструментами для порятунку життя.

Коментуючи сумну звістку про відхід до вічності Папи Франциска в інтерв’ю для ватиканських медіа, Апостольський Нунцій в Україні архиєпископ Вісвалдас Кулбокас зазначив, що багато людей телефонували йому, щоб висловити свої співчуття, зазначаючи, що вбачають важливий знак у тому, що це сталося у Пасхальний період.

Нунцій нагадав, що Папа Франциск був важливим для України під час всього його понтифікату, «який розпочався у 2013 році, і рік після того, у 2014 році, розпочалася війна проти України». «Ми пам’ятаємо про цей перший період війни, коли Папа Франциск хотів бути близьким до українського народу не тільки духовно, – підкреслив архиєпископ Кулбокас, – але й започаткував дуже важливу ініціативу “Папа для України”. Це була гуманітарна ініціатива, яка охоплювала не лише католиків, але й інші релігійні спільноти, і не тільки релігійні, щоб обійняти все страждаюче населення. В той період йшлося, насамперед, про населення Донбасу».

Нунцій додав, що протягом останніх трьох років повномасштабної війни не було майже жодної молитви «Ангел Господній», жодного звернення, в якому б він не згадував про Україну. «Отже, Україна, – наголосив він, – завжди була в його серці, в його молитві, і я переконаний, що так є і тепер, коли він перебуває в обіймах Небесного Отця».

Архиєпископ Кулбокас зазначив, що в Україні за упокій Папи молилися не лише католики, але й деякі православні громади. Тим часом у Києві в різних церквах відбуваються богослужіння, оскільки «ця новина сколихнула всю Україну». «Папа Франциск, – підкреслив нунцій, – був голосом, який промовляв до всього світу, привертаючи увагу до України і запрошуючи всіх не тільки не забувати Україну, але й діяти креативно, не піддаючись фаталізму, згідно з яким речі є такими, якими вони є, і їх не можна змінити».

Архиєпископ Кульбокас поділився також особистими спогадами, згадуючи про свою працю з Папою в Державному Секретаріаті як перекладач та на дипломатичній службі. «Особисто я не можу оминути увагою один надзвичайно важливий аспект, який полягає в тому, що Папа Франциск був молодим Папою. Він казав мені, що любить зустрічатися з людьми, які сяють свіжістю. І це була його душа. Тому він любив зустрічатися з креативними, сміливими людьми. Він був Папою, сповненим свіжості, молодості, і він хотів бачити Церкву зверненою до бідних, завжди оновленою. За це велика подяка Вам, Папо Франциску!».