«Novemdialis». Третій день: добрий пастир сіє, вмираючи

У третій день за свого померлого єпископа особливим чином молилася Римська дієцезія. Третю Святу Месу з «Novemdialis» в базиліці Святого Петра у Ватикані очолив кардинал Балдассаре Рейна, Генеральний вікарій.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Вівці без пастиря. Ця метафора, яка зродилася в серці Ісуса, коли Він споглядав натовпи, що приходили слухати його слово, стало відправною точкою для роздумів, якими в своїй проповіді поділився кардинал Балдассаре Рейна, Генеральний вікарій Римської дієцезії, який ввечері, в понеділок, 28 квітня 2025 р., очолив у базиліці Святого Петра у Ватикані третю з дев’яти приписаних Святих Мес за упокій померлого Папи Франциска, так званих «Novemdialis». Цього дня на Євхаристійну молитву особливим чином гуртувалася саме Церква Риму, Єпископ якої є Наступником святого Петра.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Ісус – справжній пастир історії

Як зауважив проповідник, ця метафори до певної міри виражає почуття, які переживаємо в ці дні, а також перегукується з образом, який пропонує євангельське читання цього дня, в якому Ісус каже, що зернятко повинно вмерти, щоби принести плід. Він нагадав, що цей образ зродився в Ісуса, коли апостоли доповідали Йому про те, що вони зробили та навчали, в той час як Його погляд спочивав на натовпах, які йшли за ним. Ісус відчуває тягар служіння, яке залишає своїм послідовникам, і це, за словами кардинала є причиною втіхи для нас. «Як і в часи перших учнів, є досягнення, а також невдачі, втома і страх. Масштаби величезні, і підкрадаються спокуси, затуляючи єдине, що має значення: прагнути, шукати, трудитися в очікуванні “нового неба і нової землі”», – сказав кардинал Рейна, наголошуючи на тому, що період, коли триває розпізнання в пошуках нового Папи, не повинен бути часом пошуку рівноваги, тактик чи розрахунків, потрібна «радикальна готовність заглибитися в Божу мрію, яку Бог ввіряє в наші вбогі руки».

«Шукати пастиря сьогодні означає передусім шукати провідника, який знає, як впоратися зі страхом втрат перед обличчям вимог Євангелія. Шукати пастиря, який має погляд Ісуса, об'явлення людяності Бога у світі, який має антигуманні риси. Шукати пастиря, який підтвердить, що ми повинні прямувати разом, поєднуючи служіння та харизми: ми – Божий люд, сформований для того, щоб звіщати Євангеліє», – сказав Генеральний вікарій Римської дієцезії.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Радикальна налаштованість любові до кінця

Кардинал Рейна порівняв співчуття Ісуса, яке Він відчував, маючи перед собою втомлений люд, зі співчуттям пророків, які висловлювали страждання Бога, коли Він бачив розгублений народ, який зазнавав зловживань з боку лихих пастирів, наймитів, які використовували отару та втікали, коли надходили вовки. Добрий же пастир віддає своє життя за овець. «Про цю радикальну пастирську налаштованість говорить сторінка з Євангелії від Івана, прочитана на цій Євхаристійній Літургії, яка представляє нам свідчення того, як Ісус здатен зазирнути за межі смерті, коли настане година, що прославить Його місію. Година Його смерті на хресті, яка виявить Його безумовну любов до всіх», – сказав проповідник, підкреслюючи, що добрий пастир засіває такою через свою смерть, прощаючи ворогів і віддаючи перевагу їхньому та всіх спасінню, а не своєму. «І якщо хочемо бути вірними Господеві, зернятку, що впало в землю, ми повинні робити це, перетворивши в сівбу наше життя», – сказав він, зауваживши, що йому спадає на думку останній Великдень Папи Франциска, коли він «не щадячи себе, віддав себе в жесті благословення та в обійми свого люду, напередодні своєї смерті».