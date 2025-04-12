Великдень у Ватикані: квіти і рослини з Італії та Голландії прикрасять площу й базиліку

Працівники Служби садів та довкілля Дирекції інфраструктури та послуг Губернаторства Держави-Міста Ватикану разом з італійською Національною асоціацією міст олієвиробництва, та експертами з словенського Біотехнологічного центру Накло та Ново-Мєсто, приготовляють площу Святого Петра і базиліку Святого Петра до Пальмової неділі та Пасхального Тридення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Тисячі різнокольорових квітів та рослин з Італії та Голландії прикрасять площу Святого Петра та базиліку Святого Петра під час богослужінь Великого Тижня. Над композиціями трудяться працівники Служби садів та довкілля Дирекції інфраструктури та послуг Губернаторства Держави-Міста Ватикану в співпраці з тими, хто пожертвував рослини та квіти.

Пальмова неділя під знаком миру

У той час, як в Україні символом неділі Вʼїзду Господнього в Єрусалим є вербові галузки, через що її також називають Вербною неділею, в Італії існує звичай благословити під час богослужіння пальмові та оливкові галузки. У неділю, 13 квітня, на площі Святого Петра будуть роздані 200 тисяч оливкових галузок. Половину з них пожертвувала міська управа Риму, а другу – італійська Національна асоціація міст олієвиробництва. Жест останньої, зокрема, супроводжується побажанням остаточного та стабільного миру в Сектори Гази та в Україні, як також близькістю з усіма народами, які є жертвами всіх війн, що тривають у світі. «Оливкове дерево вчить нас жити в гармонії, бо воно є символом миру. Але мир можна побудувати лише разом, – каже очільник асоціації Мікеле Соннесса. – Війна не щадить нікого, вона сіє лише смерть і злидні, а в мирі, навпаки, проростає цивілізація. Не буває миру без діалогу і взаємного визнання, не буває єднання без спільного блага».

Пальмові галузки цього року дарує Неокатехуменальна дорога. Будуть також розповсюджуватися традиційні плетені пальмові галузки, приготовані приватними підприємцями, а римська квітникарська компанія «Flora Olanda» розмістить оливкові дерева в горщиках.

Внесок з Голландії та Словенії у великодні богослужіння

Для Пасхального чування ввечері, 19 квітня, в базиліці Святого Петра квіткові декорації приготують працівники Служби садів і довкілля Губернаторства Держави-Міста Ватикану, в чому їм допоможуть викладачі флористики з Біотехнологічного центру Накло і викладачка з Центру біотехнологій і туризму міста Ново-Мєсто в Словенії. Врешті, у Великодню неділю, 20 квітня, площа Святого Петра буде прикрашена тисячами квітів і рослин, вирощених в Нідерландах. Декорації будуть виконані із залученням голландських флористів стараннями працівників Служби садів і довкілля.