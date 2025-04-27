Колегія кардиналів помолилася вечірню біля місця спочинку Папи Франциска

У Неділю Божого милосердя кардинали зібралися на молитву в Папській базиліці Пресвятої Марії, віддавши перед її початком шану похованому тут відучора Папі Франциску.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від ранку Неділі Божого милосердя, 27 квітня 2025 р., невпинний потік римлян і паломників з різних частин світу прибуває до Папської базиліки Santa Maria Maggiore, стаючи у чергу ще надворі, щоби помолитися біля місця відпочинку пастиря, який ще тиждень перед тим із лоджії базиліки Святого Петра уділяв місту Риму та всьому світу великоднє благословення. Не стали винятком і ті, хто після його відходу до вічності зібралися у Вічному Місті, щоб обговоривши поточні виклики, що стоять перед Церквою та сучасним світом, обрати чергового Наступника святого Петра.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Перед 16:00 римського часу Колегія кардиналів прибула до базиліки, щоб також віддати свою шану Папі Франциску, якого напередодні провели в останню путь. Увійшовши через Святі Двері, мовчазною ходою вони пройшли через лівий неф храму, зупиняючись, дехто навколішки, на молитву біля скромної мармурової гробниці. А далі вони увійшли до розташованої поруч каплиці чудотворної ікони Матері Божої Спасіння римського люду, тієї самої каплиці, в якій Папа Франциск зупинявся на молитву перед і після кожної своєї Апостольської подорожі, а також у важливі моменти свого життя.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Після короткої молитви в каплиці кардинали перейшли до центральної нави, де розпочалася вечірня. Богослужіння, до якого доєдналися сповідники та каноніки базиліки, а також вірний Божий люд, очолив кардинал Роландас Макріцкас, Архипресвітер-коадʼютор базиліки Пресвятої Марії.