Відомо, хто очолюватиме папські богослужіння з нагоди Великодня

У середу пресслужба доповнила інформацію про те, хто з доручення Папи Франциска очолюватиме великодні богослужіння у Ватикані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Святу Месу Пасхального чування в базиліці Святого Петра у Велику суботу, 19 квітня 2025 р., з доручення Папи Франциска очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів, натомість у неділю Пасхи, 20 квітня, ранкову Святу Месу на площі Святого Петра – кардинал Анджело Комастрі, вислужений Архипресвітер базиліки Святого Петра. Про це в середу, 16 квітня, повідомила пресслужба Святого Престолу.

Таким чином, стало відомо, хто з доручення Папи, який відновлюється після недуги, очолюватиме богослужіння Великого Тижня та читатиме його проповіді. Зокрема, напередодні було оголошено, що Святу Месу мира в базиліці Святого Петра у Великий четвер вранці з доручення Папи очолить кардинал Доменіко Кальканьйо, вислужений голова Адміністрації Майна Апостольської Столиці. Літургію Страстей Господніх у Велику П’ятницю в базиліці Святого Петра з доручення Папи очолить кардинал Клаудіо Ґуджеротті, Префект Дикастерії для Східних Церков. Нагадаємо, що під час цього богослужіння проповідує Проповідник Папського дому. Молитву Хресної дороги в Римському Колізеї, роздуми до якої написав Святіший Отець, очолить кардинал Балдассаре Рейна, Вікарій Папи для Римського дієцезії.

Крім того, у Великий четвер ввечері Святу Месу Господньої Вечері в базиліці Святого Петра очолить кардинал Мауро Ґамбетті, Архипресвітер базиліки, але це богослужіння входить у програму богослужінь базиліки та не має статусу папського.