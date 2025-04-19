Кардинал Паролін прийняв у Ватикані Віце-президента США

Під час переговорів сторони обговорили зусилля на підтримку релігійної свободи та свободи сумління, обмінялися думками про міжнародну панораму та торкнулися теми співпраці між державою та Церквою в країні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 19 квітня 2025 р., Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін прийняв у Державному Секретаріаті Віце-президента Сполучених Штатів Америки Джеймса Девіда Венса. В зустрічі також брав участь архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

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Як зазначається у повідомленні пресслужби Святого Престолу, під час щирої розмови було висловлено задоволення добрими двосторонніми стосунками, що існують між Святим Престолом та Сполученими Штатами Америки, а також підтверджено спільні зусилля, спрямовані на захист права на релігійну свободу та свободу сумління. Відбувся обмін думками щодо міжнародної ситуації, особливо щодо країн, охоплених війнами, політичною напруженістю та складними гуманітарними ситуаціями, з особливою увагою до становища мігрантів, біженців та ув'язнених, а також були обговорені інші теми, що становлять взаємний інтерес. Насамкінець було висловлено сподівання на спокійну співпрацю між державою та Католицькою Церквою в США, за якою було визнано цінне служіння найбільш вразливим верствам населення.