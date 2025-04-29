Кардинал Беччіу: я підкоряюся Папі і не братиму участі в конклаві

Кардинал Джованні Анджело Беччіу оголосив у своїй заяві: «Я вирішив підкоритися волі Папи Франциска, залишаючись при цьому переконаним у своїй невинуватості». Рішення було прийнято для «добра Церкви» і «для того, щоб сприяти сопричастю і сокійному проведенню конклаву».

Vatican News

Кардинал Джованні Анджело Беччіу не братиме участі в конклаві з обрання нового Папи, який розпочнеться ввечері в середу, 7 травня 2025 року. Про це кардинал, родом із Сардинії (Італія), повідомив у своїй заяві:

«З думкою про добро Церкви, якій я служив і служитиму з вірністю і любов'ю, а також про те, щоб сприяти сопричастю і спокійному проведенню конклаву, я вирішив підкоритися волі Папи Франциска і не брати участі в конклаві, залишаючись переконаним у своїй невинуватості».