Карети швидкої допомоги від Папи вже доїхали до Харкова і Запоріжжя

Кардинал Конрад Краєвський разом з помічниками вже доставили до місця призначення чотири карети швидкої допомоги від Папи Франциска для України. Сьогодні вночі вони доїхали до Харкова і Запоріжжя та допомагатимуть рятувати життя поранених внаслідок бойових дій.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Wojciech Rogacin - Ватикан

«Пізно вночі ми, дякувати Богу, прибули до місця призначення карет швидкої допомоги, подарунку Святішого Отця. Один автомобіль швидкої допомоги був вночі доставлений до Харкова, міста, яке три роки тому одним з перших зазнало нападу росіян. Три машини швидкої допомоги були доставлені до Запоріжжя», – розповів у коментарі для Vatican News кардинал Конрад Краєвський, Папський Розподілювач милостині, який перебуває в Україні з десятою після початку повномасштабної російської агресії гуманітарною місією. Цього разу він доставив в Україну карети швидкої допомоги, медичне спорядження та медикаменти.

Транспорт, який допоможе рятувати поранених

Доставити транспортні засоби допомогли єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло та інші священники з дієцезії. Лінія фронту проходить буквально за 15 кілометрів від місця, звідки були доставлені автомобілі. Як каже кардинал Краєвський, вони є не тільки даром Святішого Отця і знаком його близькості з цими людьми, але й справді дуже потрібні в цьому місці. «Сьогодні я передаю їх відповідальному за медичну сферу в Запоріжжі і знаю, що вони будуть використані саме там, де просто немає автомобілів швидкої допомоги. Вони будуть використовуватися для перевезення поранених і всіх інших постраждалих, а також тіл загиблих солдатів. Вони в дуже хорошому стані, незважаючи на те, що проїхали 3300 кілометрів, і готові негайно виконувати свою функцію», – додав кардинал Краєвський.

Інша гуманітарна допомога від Папи

Префект Дикастерії служіння милосердя також повідомив, що після передачі карет швидкої допомоги він відвідає місця, де надається гуманітарна допомога, зокрема їдальні. Він передасть усім волонтерам вітання від Святішого Отця, а також залишить конкретну допомогу від Папи Франциска, щоб вони і надалі могли допомагати. «Я знаю, що перед храмом Бога Отця в Запоріжжі сьогодні також буде роздаватися їжа, і там більше тисячі людей приходять, щоб отримати хліб, консерви, молоко. Тож і для тих, хто купує ці продукти, буде залишена допомога від Святішого Отця, щоб вони могли продовжувати свою працю», – пояснив кардинал.