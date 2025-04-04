Архиєпископ Ґаллаґер провів телефонну розмову з главою МСЗ РФ

Темою переговорів очільників зовнішньополітичних відомств була міжнародна ситуація та припинення війни в Україні, а також становище Церкви в Росії. Святий Престол наголосив на готовності сприяти обміну полоненими.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Преслужба Святого Престолу інформує про те, що в п’ятницю, 4 квітня 2025 р., відбулася телефонна розмова між архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем Святого Престолу в справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, та Сєрґеєм Лавровим, Міністром закордонних справ РФ.

У повідомленні зазначається, що діалог був присвячений загальному контексту світової політики, з особливою увагою до ситуації війни в Україні та ініціатив, спрямованих на припинення бойових дій. Було також підтверджено готовність Святого Престолу і надалі здійснювати свої гуманітарні зусилля в питаннях, що стосуються обміну полоненими. Насамкінець, було розглянуто низку питань, що стосуються релігійного життя і, зокрема, становища Католицької Церкви в Російській Федерації.