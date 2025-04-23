Друга зустріч кардиналів: 103 учасники; програма заупокійних молінь

Пресслужба Святого Престолу повідомила деякі дані про друге загальне зібрання кардиналів, про молитовні ініціативи та про перебіг подій, пов’язаних із Sede Vacante.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від понеділка, 21 квітня 2025 р., папський престол вакантний, тож на Колегії кардиналів лежить обов’язок управління Церквою, організації похорону Папи Франциска і відповідних молінь та обрання його наступника. Відповідно, кардинали прибувають до Риму. У середу, 23 квітня 2025 р., відбулося друге загальне зібрання кардиналів, у якому взяли участь 103 кардинали.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, друга зустріч колегіального органу, завданням якого є вирішувати поточні справи Апостольської Столиці, а також обговорити виклики, які стоять перед Церквою та якими будуть завдання майбутнього Папи, відбувалася від 17:00 до 18:30. Вона розпочалася молитвою до Святого Духа та молитвою за упокій Папи Франциска, після чого новоприбули кардинали склали належну присягу про сумлінне виконання приписів, що стосуються періоду вакантності Папського престолу та обрання нового Єпископа Риму. Наступне загальне зібрання відбудеться у четвер о 9:00.

Програма Novemdialis

Серед рішень, які були прийняті – затвердження програми так званих «Novemdialis», дев’яти щоденних Святих Мес за покійного Папу, першою з яких буде похоронна в суботу, 26 квітня. Другу Святу Месу в неділю, 27 квітня, о 10:30 на площі Святого Петра очолить кардинал П’єтро Паролін, колишній Державний Секретар. На цю молитву гуртуватимуться особливим чином працівники та мешканці Держави-Міста Ватикану. На це богослужіння також прибудуть підлітки, що здійснюватимуть паломництво до Риму в рамках Ювілею.

Усі наступні Святі Меси відбуватимуться о 17:00 в базиліці Святого Петра. Так, у третій день, 28 квітня, на молитву під проводом кардинала Балдассаре Рейни, Генерального Вікарія для Риської дієцезії, зберуться вірні цієї дієцезії. Четвертий день, 29 квітня, присвячений членам капітул папських базилік, а Євхаристійне богослужіння очолить кардинал Мауро Ґамбетті, Архипресвітер базиліки Святого Петра.

У середу, 30 квітня, молитимуться кардинали, а очолюватиме – кардинал Леонардо Сандрі, Віцедекан Колегії кардиналів. Римська курія збереться на молитву в шостий день, 1 травня, під проводом кардинала Кевіна Фаррелла, Камерленга Святої Римської Церкви. П’ятниця, 2 травня, – день вірних Східних Католицьких Церков, в який Святу Месу очолить кардинал Клаудіо Ґуджеротті, колишній Префект Дикастерії для Східних Церков. У суботу, 3 травня, під проводом кардинала Анхеля Фернандеса Артіме, колишнього Пропрефекта Дикастерії Інститутів богопосвяченого життя і Товариств апостольського життя, євхаристійну молитву піднесуть богопосвячені особи. Врешті, заключну, дев’яту, Святу Месу знову молитимуться кардинали, а богослуження очолить кардинал Домінік Мамберті, Протодиякон Колегії кардиналів.

Інші повідомлення

Згідно з повідомленням пресслужби Святого Престолу, від 11:00 середи до 19:30 попрощатися з Папою Франциском прийшло приблизно 20 тисяч вірних. Беручи до уваги великий наплив вірних, за необхідності базиліка залишатиметься відкритою і після 24:00.

Пресслужба отримала приблизно 4000 заявок на акредитацію, з яких опрацьовано вже 2200. Для праці журналістів споряджено тимчасовий медіацентр.