«Novemdialis». День другий: Папа Франциск нагадував, що Милосердя – імʼя Бога

У неділю Божого милосердя кардинал Пʼєтро Паролін, дотеперішній Державний Секретар Святого Престолу, відслужив на площі Святого Петра у Ватикані другу з дев’яти щоденних Святих Мес за померлого Папу (Novemdialis), першою з яких була похоронна. На богослужіння прибули десятки тисяч підлітків, які зібралися в Римі на свій ювілей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Пасхальна радість, яка підтримує нас у годину випробувань і смутку, – це те, до чого сьогодні можна майже доторкнутися на цій площі; це видно насамперед на ваших обличчях, дорогі діти та підлітки, що приїхали з усього світу, щоб відзначити Ювілей», – цими словами кардинал Пʼєтро Паролін привітав десятки тисяч юних паломників, які від ранку неділі, 27 квітня 2025 р., наповнили своїм гамором та ентузіазмом площу Святого Петра у Ватикані та навколишні вулиці, що стало особливо промовистим після відслуженої напередодні Святої Меси похорону Папи Франциска.

Дотеперішній Державний Секретар Святого Престолу (нагадаємо, що з настанням вакантності Папського престолу припиняються повноваження очільників дикастерій Римської курії) очолив на площі другу з дев’яти заупокійних Святих Мес за померлого Папу, які служаться, починаючи з дня похорону. Цей другий день молінь був особливим чином присвячений ватиканським працівникам і мешканцям Ватикану. До учасників цього богослужіння приєдналися підлітки з різних країн світу, які від 25 до 27 квітня зібралися в Римі на свій захід в рамках Святого Року. між ними не бракувало й українських підлітків. Загалом, на богослужіння зібралося 200 тисяч паломників.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Світло воскресіння, що освітлює серце

Коментуючи під час проповіді євангельську розповідь про зустріч Ісуса з учнями, які замкнулися в світлиці, опановані страхом, кардинал Паролін зауважив, що їхній стан розгубленості та смутку після смерті й поховання Ісуса можемо порівняти з тим, що сьогодні переживає Церква в момент, коли завершив своє земне життя Папа Франциск, «пастир, якого Господь дарував своєму народові». «Скорбота з приводу Його відходу, почуття смутку, яке опановує нас, сум'яття, яке ми відчуваємо в наших серцях, почуття розгубленості: ми переживаємо все це, як і апостоли, що сумували з приводу смерті Господа. Але Євангеліє говорить нам, що саме в ці хвилини темряви Господь приходить до нас зі світлом воскресіння, щоб просвітити наші серця. Папа Франциск нагадував нам про це з моменту свого обрання і часто повторював це нам, ставлячи в центрі свого понтифікату цю радість Євангелія», – мовив проповідник.

З Ісусом усе можливо

У цьому контексті кардинал Паролін скерував свою думку до юних паломників, назвавши їх носіями цієї радості. «До вас, – сказав він, – скеровую особливі вітання, які скеровую також до єпископів, які вас супроводять, священників, катехитів та аніматорів ваших груп. Особливі вітання, що виражають прагнення дати вам відчути обійми Церкви та любов Папи Франциска, який дуже прагнув зустрітися з вами, подивитися вам у вічі, проїхатися між вами, щоб привітатися». Проповідник закликав їх, щоб перед обличчям різних викликів, які сьогодні стоять перед молодими поколіннями, починаючи від розвитку технологій і штучного інтелекту, вони «ніколи не забували живити своє життя справжньою надією, обличчям якої є обличчя Ісуса Христа».

«З Ним немає нічого занадто важкого або занадто вимогливого! З Ним ви ніколи не будете самотніми і не залишитеся напризволяще, навіть у найгірші та найважчі моменти свого життя! Він приходить, щоб зустрітися з вами там, де ви перебуваєте, щоб дати вам відвагу жити, ділитися своїм досвідом, своїми думками, своїми дарами, своїми мріями, відвагу бачити в обличчях близьких і далеких брата і сестру, яких потрібно любити, яким ви можете багато дати і від яких, одночасно, багато отримати, відвагу, щоб допомогти вам бути великодушними, вірними і відповідальними в житті, яке попереду, щоб ви зрозуміли, що є найціннішим у житті: любов, яка все розуміє, усього надіється», – мовив кардинал Паролін.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Лише милосердя зцілює

Далі проповідник нагадав про те, що ця друга неділя Пасхи є також святом на честь Божого милосердя, проповідування якого було характерною рисою навчання Папи Франциска та його насиченого апостольського служіння. «Він нагадав нам, що “Милосердя” – це ім’я Бога, а тому ніхто не може обмежити Його милосердну любов, з якою Він бажає підвести нас та зробити новими людьми», – сказав кардинал Паролін, підкресливши, слід прийняти цю вказівку, на якій так наполягав Папа Франциск, що ця любов до нього, яку в ці дні виявляємо, не залишилася просто емоцією. Потрібно «прийняти його спадок і втілювати в життя, відкриваючись на Боже милосердя та стаючи милосердними».

«Милосердя веде нас назад до суті віри. Воно нагадує нам, що ми не повинні інтерпретувати наші стосунки з Богом і наше буття Церквою відповідно до людських чи мирських категорій, адже добра новина Євангелія – це насамперед відкриття того, що нас любить Бог, Який має джерела милосердя та ніжності для кожного з нас, і це незалежно від наших заслуг; воно також нагадує нам, що наше життя переплетене з милосердям: ми можемо піднятися після падінь і дивитися в майбутнє лише тоді, коли маємо когось, хто любить нас безмежно і прощає нас», – мовив проповідник, наголошуючи, що «лише милосердя зцілює, лише милосердя творить новий світ і гасить полум’ям недовіри, ненависті та насильства».

«Папа Франциск, – нагадав один з його найближчих співробітників, – був яскравим свідком Церкви, яка з ніжністю схиляється над пораненими і зцілює бальзамом милосердя; і він нагадав нам, що не може бути миру без визнання іншого, без дбання про тих, хто слабший, і, перш за все, ніколи не може бути миру, якщо ми не навчимося прощати одні одних, застосовуючи між собою те ж милосердя, яке Бог має щодо нашого життя».