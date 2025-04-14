Дикастерія духовенства оновила правила щодо пожертв на Святу Месу

Документ ватиканського відомства, апробований у Вербну неділю, який набере чинності на Великдень, впорядковує практики прийняття намірів і збирання відповідних пожертв на Євхаристійне богослужіння, яке вірні просять відслужити за живих або померлих.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Дикастерія у справах духовенства оновила дисципліну щодо намірів на Святу Месу та пов'язаних з ними пожертв, запровадивши чіткіші правила, щоб забезпечити прозорість, коректність та повагу до волевиявлення вірних. Декрет, який Папа Франциск схвалив у неділю, 13 квітня 2025 р., набуде чинності 20 квітня, у неділю Пасхи.

Питання стосується одного з найбільш конкретних способів участі вірних у житті Церкви: прохання відправити Святу Месу за живих чи померлих. Це дуже давній звичай, заснований на глибоких душпастирських і духовних мотивах, який дотепер регулювався умовами, що, з одного боку, дозволяли дотримати слова, даного жертводавцям, а з іншого – відвертали небезпеку «торгівлі» священними речами. Завдяки цій практиці вірні через пожертвування, як читаємо в тексті, «бажають тісніше з'єднатися з Євхаристійною Жертвою, додаючи до неї власну пожертву і співпрацюючи в потребах Церкви, зокрема, беручи участь в утриманні її священнослужителів». Таким чином, вірні «тісніше єднаються з Христом, який жертвує Себе, і, в певному сенсі, ще глибше входять у сопричастя з Ним», згідно зі звичаєм, який «не тільки схвалюється Церквою, але й підтримується нею».

Документ, який об'єднує і конкретизує норми, що вже містяться в декреті «Mos iugiter» 1991 року, був підготовлений для вирішення деяких важливих питань, що виникли на практиці, особливо щодо Святих Мес з так званими «колективними» наміреннями, тобто служіння в кількох намірах під час одного богослужіння. У документі також регулюються питання, пов’язані із призначенням пожертв за наміренні, відслужені в тих випадках, коли священники із законних причин служать більше, ніж одне Євхаристійне богослужіння протягом дня. Наголошується також, що окрім пожертв, визначених компетентною владою, священним не повинен вимагати нічого більше за уділення таїнств, запобігаючи також тому, щоб найубожчі не були позбавлені таїнств через своє становище.

Врешті, Дикастерія у справах духовенства повідомляє, що через десять років після набуття чинності цих норм, вона проведе дослідження практики, а також чинного законодавства на цю тему, з метою верифікації його застосування та можливого оновлення.