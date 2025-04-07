Десята місія кардинала Краєвського: чотири "швидкі" для України

Префект Дикастерії служіння милосердя вдесяте після початку повномасштабного російського вторгнення вирушив в Україну, щоб доставити чергову допомогу від Папи Франциска.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Україна вже вчетверте готується до відзначення Великодня в умовам повномасштабної війни. В цьому контексті Папа Франциск далі виражає свою близькість до стражденного народу через конкретні жести. Зокрема, Святіший Отець, який у зверненні в контексті третьої річниці початку широкомасштабного вторгнення назвав цю річницю «болючою та ганебною для людства», вирішив знову відрядити свого елемозинарія, тобто, розподілювача милостині, в Україну.

Це буде вже десята місія кардинала Конрада Краєвського в Україні, починаючи від березня 2022 року. Він вирушив, щоб доставити чотири автомобілі швидкої допомоги, оснащені всіма медичними інструментами, необхідними для порятунку життя, які будуть призначені для зон бойових дій. У цьому йому допомагають троє водіїв з України, між якими - єпископ Ян Собіло із Запоріжжя, Єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії. Префект Дикастерії служіння милосердя під час перебування в Україні зустрічатиметься з людьми, які страждають від наслідків війни, щоб молитися разом з ними та бути вираженням близькості Папи.

Ця місія здійснюється у розпал Ювілейного року, зосередженого на надії. У буллі проголошення Святого Року «Spes non Confundit» Святіший Отець складає побажання, щоб перший знак надії вилився у мир для світу, який знову поринув у трагедію війни. «Потреба миру є викликом для всіх і зобов'язує втілювати конкретні проекти», – пише він. «Таким чином, подарунок чотирьох машин швидкої допомоги стає знаком ювілейної надії, що ґрунтується на Христі», – підкреслюється в комюніке Апостольської елемозинерії.

Нагадаємо, що попередній візит кардинала Краєвського в Україну відбувся у контексті різдвяних світ. Тоді він доставив мобільну операційну та прилади ультразвукової діагностики, і взяв участь у різдвяних богослужіннях у Харкові.

Як розповів Папський розподілювач милостині в інтерв'ю для Радіо Ватикану, в каретах швидкої допомоги також знаходяться медикаменти на суму понад 200 тисяч євро. Вони були зібрані в Неаполі в рамках кампанії «Farmaco sospeso – відкладені для когось ліки». «Люди, які купували ліки, також купували щось для потреб постраждалих від війни в Україні», – пояснив кардинал Каревський.