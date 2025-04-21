Перенесення тіла Папи в базиліку Святого Петра може відбутися вже в середу

Ввечері в каплиці «Дому святої Марти» – офіційна констатація смерті та покладення тіла до труни.

Перенесення тіла Святішого Отця до базиліки Святого Петра у Ватикані для того, щоб усі вірні мали змогу віддати останню шану, може відбутися в середу, 23 квітня 2025 року, вранці, відповідно до умов, які будуть визначені та повідомлені у вівторок, після першої Конгрегації кардиналів. Про це, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив речник Апостольської Столиці Маттео Бруні.

З настанням Sede Vacante Церквою керує Колегія кардиналів, яка, однак, не має жодних повноважень у питаннях, належних урядові Римського Архиєрея, а лише в розв’язанні невідкладних справ та організації похорону покійного та обрання нового Папи. Вони також відповідальні за збереження усіх прав Апостольської Столиці та Римської Церкви. Цю владу кардинали здійснюють шляхом щоденних загальних зібрань (конгрегацій), в яких беруть участь всі кардинали, та окремих зібрань, які складаються з кардинала-камерленга та по одному кардиналові з трьох кардинальських чинів (єпископського, пресвітерського та дияконського), вибраних жеребкуванням. Окремі зібрання розглядають менш важливі питання.

Як повідомив Головний церемоніймейстер Папських богослужінь, у понеділок, 21 квітня 2025 р., о 20:00 в каплиці «Дому святої Марти», відповідно до приписів «Ordo Exsequiarum Romani Pontificis» кардинал Кевін Джозеф Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви, очолить обряд констатації смерті та покладення до труни тіла покійного Папи. На церемонію запрошені в особливий спосіб Декан Колегії кардиналів, близькі Папи, директор і віцедиректор Дирекції охорони здоров’я та гігієни Держави-Міста Ватикану.