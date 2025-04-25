Четверте загальне засідання кардиналів: 149 учасників, 33 виступи

Під час брифінгу у Ватиканському прессцентрі Маттео Бруні поділився деякими деталями про четверту загальну конгрегацію кардиналів, а також деякими даними про похоронні богослужіння.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвертому загальному зібранні кардиналів, яке в п’ятницю, 25 квітня 2025 р., відбувалося від 9:10 до 12:20 в залі синодальних засідань у Ватикані, взяли участь 149 кардиналів, які зібралися для того, щоб виконати свій обов’язок, пов’язаний із вакантністю Папського престолу.

Як розповів під час зустрічі з журналістами Маттео Бруні, Директор Ватиканського прессцентру, воно розпочалося молитвою, після якої кардинали, які ще цього не зробили, склали присягу вірно дотримуватися приписів Апостольської конституції «Universi Dominici Gregis». Під час засідання, серед іншого, відбулося подальше ознайомлення зі змістом цього документа, який регламентує питання, пов’язані з організацією похорону Папи та обрання його наступника. Загалом, відбулися 33 виступи на тему ситуації в Церкві та в світі.

Після засідання виступив архиєпископ Дієґо Равеллі, Церемоніймейстер папських літургійних богослужінь. Він пояснив деякі особливості оновленого обряду поховання Римського Папи, вказуючи на те, що він покликаний відображати похорон пастиря, а не суверена. Наступне засідання кардиналів відбудеться в понеділок, 28 квітня, о 9:00, а відповідний брифінг – о 13:00.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Похоронні церемонії

Крім того, Маттео Бруні розповів про деякі деталі похоронних богослужінь. Зокрема, якщо йдеться про офіційні делегації, вони будуть розміщені відповідно до протоколу: першими будуть президенти Аргентини та Італії, за ними – монархи, згідно з алфавітною чергою країн, та президенти, за тим же критерієм. Повний перелік делегацій буде оприлюднений пізніше. Повідомляється також, що автомобіль, яким труна з Папою Франциском буде перевезена до базиліки Пресвятої Марії центральними вулицями Риму, не проїжджатиме через площу Святого Петра. Передбачається, що увесь переїзд займе приблизно півгодини.

У неділю, в 16:00, кардинали прибудуть до базиліки Santa Maria Maggiore, де помоляться при гробі Папи Франциска, відвідають каплицю, де виставлена чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani та помоляться вечірню.