«Будьте гостинними» – нова скульптура нa площі Святого Петра

На площі Святого Петра, поблизу душових для бідних та амбулаторії Матері Божої Милосердя, розмістили роботу канадського митця Тімоті Пола Шмальца, яка запрошує до гостинності й милосердя.

Vatican News

Статуя під назвою Be Welcoming (з англ. Будьте гостинними) є візуальною інтерпретацією уривка Послання до Євреїв: «Гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили» (Євр. 13, 2). Ця бронзова статуя оживляє Святе Письмо через мистецтво, дозволяючи людям торкнутися його сторінок. Незнайомець, який виглядає здається, як бездомний, з речами в сумці та палицею, що свідчить про далеку дорогу, запрошує сісти поруч з ним.

Коли дивитися на скульптуру з іншого боку, то стає зрозуміло, що це ангел: його сумка перетворюється на крила, а капюшон – на волосся. Ця скульптура має на меті нагадувати послання, що міститься у Святому Письмі: ми всі запрошені відкрити свої серця, бо тільки тоді ми зможемо побачити інших такими, якими вони є насправді, людей з їхньою людяністю.

У листопаді 2024 року під час аудієнції для членів французької оргінізації «Foyer Notre-Dame des Sans-Abri» та асоціації «Amis de Gabriel Rosset», які допомагають бездомним, Папа Франциск наголосив, що «пропонуючи бездомним притулок, їжу, усмішку, протягуючи руки, не боячись їх забруднити», ми відновлюємо їхню гідність, а наші зусилля «торкаються серця нашого часто байдужого світу».