Азербайджанська стала 56-ю доступною мовою на сайті Vatican News

Від 2 квітня кількість мов, якими до світу звертаються ватиканські медіа, зросла до 56-ти завдяки запускові сторінки на порталі Vatican News азербайджанською мовою. Це сприятиме покращенню комунікації, зміцненню віри та сприятиме міжрелігійному діалогові.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ, – Ватикан

Vatican News додає азербайджанську мову до своєї інформаційної пропозиції, і від середи, 2 квітня, з нагоди 20-тої річниці смерті святого Івана Павла ІІ, першого Папи, який відвідав Азербайджан, ватиканські медіа звучать 56 мовами, включно з мовою жестів в італійській, іспанській, англійській та французькій версіях. «У своїй проповіді в Баку 23 травня 2002 року, – згадує Преосвященний Владімір Фекете, SDB, Апостольський Префект Азербайджану, – святий Іван Павло II підкреслив, що невелика католицька громада в країні повинна бути закваскою і душею суспільства. Засоби комунікації в сучасному світі стають дедалі більш потужним інструментом для поширення правди і, таким чином, підтримки надії людства і зміцнення віри віруючих».

Єпископ Владімір, який підтримав цю ініціативу, що є результатом співпраці з Дикастерією у справах комунікації, пояснив: «Більшість місцевих католиків в Азербайджані не володіють іншими мовами, і вони часто покладаються на джерела, які є не завжди надійними, для того щоб дізнатися про вселенську Церкву. Саме тому ми вирішили започаткувати цей проект з Радіо Ватикану – Vatican News, щоб сприяти поширенню знань та зміцненню віри».

«Тепер, – додав він, – кожен матиме можливість читати слова Святішого Отця та бути в курсі важливих подій у Вселенській Церкві своєю рідною мовою. Я впевнений, що це також буде цінним ресурсом для багатьох невіруючих і представників інших релігій». Апостольський Префект також підкреслив, що азербайджанською розмовляють не лише в Азербайджані, але й близько 30 мільйонів азербайджанців у всьому світі. На завершення він ввірив цей проект під покров Пресвятої Богородиці «в надії, що всі наші читачі вважатимуть Vatican News значущим і надійним супутником у своєму духовному та повсякденному житті».

Портал Vatican News зазвучав азербайджанською

Паоло Руффіні, префект Дикастерії Святого Престолу в справах комунікації, підкреслив: «Кожна тканина складається з незліченної кількості переплетених ниток, як і наша комунікаційна мережа. Від сьогодні, завдяки співпраці з Преосвященним Владіміром Фекете та Апостольською префектурою Азербайджану, ця мережа також промовляє азербайджанською мовою».

Префект Дикастерії також додав: «Кожна мова відіграє надзвичайно важливу роль у Церкві, будівлі з живого каміння, яку ми будуємо день за днем. Під час свого візиту до Баку в жовтні 2016 року Папа Франциск похвалив невелику азербайджанську католицьку громаду, порівнявши її з першими учнями, які зібралися у світлиці, очікуючи на сходження Святого Духа».

Паоло Руффіні зазначив, що долучення азербайджанської мови до багатьох мов Vatican News показує, що в Церкві ніхто не є більшим чи меншим за іншого. «Папа Франциск одного разу сказав, що дві речі необхідні для того, щоб жити повнотою сопричастя, – додає він, – у світлиці (під час П’ятидесятниці) була Мати, і була милосердна любов, братерська любов, якою Святий Дух наповнив їх». Префект стверджує, що навіть сьогодні спілкування між людьми та взаєморозуміння завдяки мові любові, будування спільноти добра та сопричастя, яке об’єднує християн навколо Церкви, є найпотужнішим засобом комунікації і місією у світі.

Прокладати мости діалогу

У свою чергу, Редакційний директор Дикастерії у справах комунікації Андреа Торніеллі пояснив: «Vatican News азербайджанською мовою – це не лише спосіб донести послання Папи до більшої кількості людей, але також важливий крок у сприянні діалогу між релігіями. У світі, який потрясають війни та насильство, слова Наступника святого Петра прокладають міст до всіх, хто відмовляється піддаватися поділу та ненависті, прагнучи натомість будувати шляхи зустрічі, взаєморозуміння та братерства».

Массіміліано Менікетті, заступник редакційного директора і керівник Радіо Ватикану – Vatican News , також підкреслив важливість цієї нової сторінки як «вирішального кроку, оскільки він дозволяє мільйонам людей мати прямий доступ до Папи, Вселенської Церкви та новин зі Святого Престолу». «Протягом декількох попередніх років, – продовжив він, – ми зміцнюємо наші партнерські стосунки з місцевими Церквами, щоб будувати зв'язки та підтримувати нові інформаційні та євангелізаційні проєкти в усьому світі. Наше завдання полягає в тому, щоб об'єднати досвід і ресурси для створення спільних децентралізованих мереж». На завершення він зазначив: «З одного боку, це створить динамічну та спільну комунікаційну мережу, а з іншого – плекатиме місцеві таланти та сприятиме зростанню в різних спільнотах. Наша мрія – створити платформу, де католицькі громади по всьому світу будуть повністю пов’язані між собою, що дозволить їм ділитися не тільки текстами, зображеннями та аудіо в режимі реального часу, але й живим досвідом Церкви, де б вони не перебували».